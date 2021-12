Tennisprofi Rafael Nadal ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der 35 Jahre alte Spanier am Montag bei Twitter mit. Für Nadal ist es ein empfindlicher Rückschlag vier Wochen vor dem Beginn der Australian Open in Melbourne (ab 17. Januar). Gerade erst hatte der 20-malige Grand-Slam-Gewinner in Abu Dhabi bei einem Einladungsturnier nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Zurück in Spanien war dann ein PCR-Test positiv ausgefallen. Nadal hat sich laut eigener Angaben in die häusliche Isolation begeben.