New York (dpa) - Rafael Nadal hat bei den US Open ohne Mühe das Achtelfinale erreicht. Der spanische Weltranglisten-Zweite setzte sich in New York leicht und locker gegen den Südkoreaner Chung Hyeon mit 6:3, 6:4, 6:2 durch.

Nadal benötigte 1:59 Stunden für seinen Erfolg, durch den er zum 36. Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Achtelfinale steht. Dort trifft Nadal am Montag entweder auf den Amerikaner John Isner oder Marin Cilic aus Kroatien.