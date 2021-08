Meldungen im Überblick

Tennis: Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal muss die Saison 2021 vorzeitig beenden und sagt nach Roger Federer und Titelverteidiger Dominic Thiem als nächster Topstar für die US Open (ab 30. August) ab. Grund dafür sind die anhaltenden Fußprobleme, die den 35-Jährigen zu einer Pause zwingen.

"Ehrlicherweise leide ich seit einem Jahr mehr als ich sollte unter meinem Fuß, und ich muss mir eine Auszeit nehmen", schrieb Nadal in den Sozialen Netzwerken. Er sei optimistisch, das Problem in den Griff zu bekommen: "Ich habe große Zuversicht und bin bereit, alles was nötig ist zu tun, um die bestmögliche Form wiederzuerlangen." Zuletzt war Nadal, der wie Federer (Schweiz) und Novak Djokovic (Serbien) bislang 20 Majortitel gewonnen hat, Anfang August bei seinem Comeback nach zweimonatiger Turnierpause im Achtelfinale von Washington D.C. ausgeschieden. Schon damals klagte er über Fußprobleme. Nadal hatte nach der Halbfinal-Niederlage gegen Djokovic bei den French Open in Paris eine Pause eingelegt und das Rasen-Highlight in Wimbledon sowie die Olympischen Spiele in Tokio ausgelassen.

Fußball, Transfer: Der Wechsel des norwegischen Nationalspielers Martin Ödegaard vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid zum FC Arsenal ist perfekt. Dies teilten beide Klubs am Freitagmorgen mit. Der 22-Jährige war im vergangenen halben Jahr bereits an die Engländer ausgeliehen und soll nun dauerhaft für Arsenal auflaufen, er erhält die Trikotnummer acht. Zu den Transferdetails und der Vertragsdauer machte Arsenal keine Angaben. Medienberichten zufolge soll sich die Ablöse auf 35 bis 40 Millionen Euro belaufen, zudem wurde über einen Kontrakt bis zum Sommer 2026 spekuliert. Vorab hatten Medien berichtet, dass der Norweger bereits bis Freitagmittag gemeldet werden müsse, wenn er bereits am Sonntag (17.30 Uhr) für Arsenal gegen Champions-League-Sieger FC Chelsea zum Londoner Derby in der Premier League antreten solle.

Ödegaard wurde 2015 im Alter von 16 Jahren von Real Madrid unter Vertrag genommen und unter anderem in die Niederlande an den SC Heerenveen und Vitesse Arnheim sowie an Real Sociedad San Sebastián und an Arsenal ausgeliehen.

Fußball, Bundesliga: Bayer Leverkusen und der brasilianische Linksverteidiger Wendell gehen nach sieben Jahren getrennte Wege. Wie der Klub mitteilte, wechselt der 28-Jährige zum portugiesischen Spitzenklub FC Porto. Insgesamt 250 Pflichtspiele hat Wendell für Leverkusen bestritten und damit mehr als jeder andere Brasilianer. Über die Ablösemodalitäten gab es keine Angaben.

Wendells Vertrag in Leverkusen wäre im kommenden Jahr ausgelaufen. Er war 2014 von Gremio Porto Alegre nach Leverkusen gekommen und erhält bei seinen neuen Verein in Portugal einen Vertrag bis 2025. "Wendell hat sich bei uns von einem zurückhaltenden jungen Kerl zu einem gestandenen Profi entwickelt, der sich immer leidenschaftlich mit Bayer 04 identifiziert hat", sagte Sportdirektor Simon Rolfes, der mit Wendell noch als Spieler gemeinsam auf dem Platz stand: "Er hat hier Eindruck hinterlassen und ist uns auch künftig immer willkommen." Wendell betonte, dass es für ihn wichtig sei, "nun eine neue Herausforderung anzunehmen".

Volleyball, EM: Die deutschen Volleyballerinnen haben die Chance auf eine Überraschung liegen lassen und sind mit einer Niederlage in die EM gestartet. Im ersten Vorrundenspiel musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski dem zweimaligen Titelgewinner Polen in Plowdiw/Bulgarien 1:3 (22:25, 25:23, 21:25, 22:25) geschlagen geben.

Je vier Teams aus vier Sechsergruppen kommen ins Achtelfinale, erklärtes Minimalziel der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ist das Viertelfinale. Im zweiten Spiel in der Staffel B bekommt es das Koslowski-Team am Freitag (16.30 Uhr/Sport1) mit Tschechien zu tun. Danach geht es gegen Gastgeber Bulgarien (Sonntag), Griechenland (Dienstag) und Spanien (Mittwoch).

Koslowski kann bei der Europameisterschaft wieder auf Louisa Lippmann zurückgreifen, die zuletzt die Nations League ausgelassen hatte. Mit Denise Imoudu, Hanna Orthmann, Lea Ambrosius und Monique Strubbe stehen vier EM-Debütantinnen im Aufgebot.

Ironman, Hawaii: Der legendäre Ironman auf Hawaii findet wegen der Corona-Pandemie auch dieses Jahr nicht statt und soll nun im Februar 2022 erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder ausgetragen werden. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Die Weltmeisterschaft im Triathlon über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen war ursprünglich für den 9. Oktober angesetzt. Neuer Termin ist nun der 5. Februar 2022. Die Veranstalter rechnen mit zwei Ausgaben im kommenden Jahr. Auch im Oktober soll es zum üblichen Zeitpunkt einen Wettkampf geben.

Für die Athleten und Athletinnen um die deutschen Stars Jan Frodeno und Anne Haug hält die Zeit der Ungewissheit damit weiter an. Nach Ausbruch der Pandemie war der wichtigste Triathlon der Welt erst von Oktober 2020 in den Februar 2021 verschoben und dann ganz abgesagt worden. Nun kann auch die Ausgabe in diesem Jahr nicht stattfinden. Käme es 2022 tatsächlich zu den nun angestrebten zwei Ausgaben, gäbe es erstmals seit 1982 wieder zwei Weltmeister in einem Jahr. "Das Wiederaufleben des Virus und die neue Delta-Variante haben signifikante Auswirkungen auf die Inselbewohner von Hawaii. Kombiniert mit den substanziellen Grenzschließungen und Reiseeinschränkungen für qualifizierte Athleten gibt es keinen machbaren Weg, die Ironman-Weltmeisterschaft im Oktober auszutragen", erklärte Geschäftsführer Andrew Messick.

Seit dem Sieg von Sebastian Kienle 2014 gab es auf Hawaii nur noch deutsche Gewinner. 2015, 2016 und 2019 gewann Jan Frodeno, dazwischen holte sich Patrick Lange zweimal den ersten Platz. Der Ironman fand 1978 zum ersten Mal statt.

Fußball, Bundesliga: Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat sich beim 3:1-Erfolg des deutschen Rekordmeisters im Supercup bei Borussia Dortmund eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Der 35-Jährige fehlte deshalb beim Training am Donnerstag. Ob der Torwart am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln wieder fit ist, ließen die Bayern offen. Als Ersatz steht Sven Ulreich bereit, der im Sommer vom Hamburger SV zu den Bayern zurückgekehrt war. Neuer hatte am Dienstag in der Partie gegen den BVB durchgespielt.