Nach fünf Monaten Zusammenarbeit ist Torben Beltz seinen Job als Trainer der US-Open-Siegerin Emma Raducanu wieder los. "Ich möchte Torben für sein Coaching, seine Professionalität und seinen Einsatz danken", sagte Raducanu, die am Montag mit Platz elf ihre bislang höchste Weltranglistenposition erreichte. "Ich habe die gute Chemie zwischen uns genossen", erklärte Raducanu. Sie denke jedoch, ihrer Entwicklung sei ein neues Trainingsmodell am meisten dienlich. Zwischenzeitlich werde sie vom britischen Tennisverband unterstützt. Beltz hatte vor seiner Tätigkeit für Raducanu im November die Zusammenarbeit mit der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber beendet. Aktuell hat die beste deutsche Spielerin keinen festen Trainer. Das gilt nun auch für Raducanu, die aber mit dem Italiener Ricardo Piatti in Verbindung gebracht wird. Der 63-Jährige dürfte nach der Trennung von Jannik Sinner verfügbar sein.