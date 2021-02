Von Gerald Kleffmann, Melbourne/München

Iga Swiatek bot eine der großen Erfolgsgeschichten des vergangenen Sportjahres. Mit erst 19 Jahren gewann die Polin im Herbst 2020 den Titel der French Open. In Paris glänzte sie mit mutigem, aggressivem Tennis, und auch die aufkommende Euphorie, vor allem in ihrem Heimatland, schüchterte sie nicht ein. Am Ende errang sie ihre erste Grand-Slam-Trophäe. Alle Experten sind sich einig: Swiatek wird noch viele Siege erringen, auch bei den am Montag beginnenden Australian Open zählt sie zum erweiterten Kreis derer, denen Großes zuzutrauen ist.

Als einen der Hauptgründe ihrer mentalen Stärke führte Swiatek die Zusammenarbeit mit der Sportpsychologin Daria Abramovicz an. Die Expertin aus Warschau kann auf viel Erfahrung zurückblicken. Abramovicz, die selbst aus dem Segelsport kommt, unterstützte bereits Spitzen-Athleten in der Leichtathletik, im Schwimmen, Rad-Sport, Schach, Volleyball, E-Sport und Ski alpin. Im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung erklärt Abramovicz, welche Rolle der mentale Aspekt im Tennis einnimmt und worin sich Swiatek besonders von anderen Spielerinnen unterscheidet.

SZ: Frau Abramovicz, in Paris bei den French Open gelang Iga Swiatek eine der größten Sportgeschichten 2020. Nun steht das erste Grand Slam seitdem an. Worin bestehen nach einem derartigen Coup die neuen mentalen Herausforderungen?

Daria Abramovicz: In der Tat kamen und kommen neue Aufgaben auf uns und Iga zu. Es gab auch jetzt immer wieder mal Momente, in denen es eine Herausforderung für Iga war, ihren Erfolg zu managen. Es kommt jetzt vor allem darauf an, ihre Arbeit als Sportlerin ins Gleichgewicht zu bringen mit ihrem Business als Sportlerin. Natürlich kommt auch das Marketing stärker ins Spiel, um eine Marke zu bilden, dem öffentlichen Interesse nachzukommen. Tennis ist ein globaler Sport, der mit wirtschaftlichem Business eng verwurzelt ist. Wenn man innerhalb von zwei Jahren mit 19 zu einem Grand-Slam-Champion aufsteigt, ist das eine völlig neue Realität.

Wie sieht der nächste Schritt aus?

Der nächste Schritt wird sein, sich an diese Realität anzupassen. Iga lebt nun, vor allem in Polen, mehr im öffentlichen Bewusstsein. Es wird wichtig sein, dass sie sich ihren persönlichen Rückzugsbereich behält, in dem sie sich absolut sicher fühlt. Bisher läuft es gut. Das Faszinierendste an Iga ist: Sie hat immer noch so unfassbar viel Raum, um sich zu verbessern. In absolut jedem Bereich.

Detailansicht öffnen "Ich will Werkzeuge mitgeben": Sportpsychologin Daria Abramovicz (Mitte) arbeitet eng mit Iga Swiatek (links) zusammen und begleitet sie auch in Australien. (Foto: Paul Crock/AFP)

Die öffentliche Überraschung war groß, als Swiatek mit erst 19 Jahren von der Bedeutung Ihrer Arbeit sprach. Ist das nicht ungewöhnlich, dass eine so junge Sportlerin sich bereits mit diesem Thema auseinandersetzt?

Auf jeden Fall ist Iga eine besondere Persönlichkeit, und ich war auch nicht die erste Sportpsychologin, mit der sie zusammengearbeitet hat. Sie war 15 Jahre alt, als sie sich erstmals mit einem Mentalcoach austauschte. Wir begannen unsere Zusammenarbeit vor zwei Jahren, ihre damalige Agentur bot mir an, mit ihr zu arbeiten. Woran ich glaube: Ein Sportpsychologe mag der größte Experte sein - aber alle diese Fähigkeiten nützen nichts, wenn es keine Verbindung gibt zwischen einem Sportler und einem Psychologen. Oder auch mit einem Coach. Das ist ja der gleiche Prozess. Wir mussten auch erst eine Kommunikation und Beziehung aufbauen.

Aber es ist doch ungewöhnlich, dass so wenige Spieler und Spielerinnen sich mentale Hilfe holen. Warum ist das so?

Ich denke, dass Psychologie, überhaupt Psychotherapie und Psychiatrie, immer noch stigmatisierte Felder sind. Besonders in Polen. Wenn auch nicht mehr so sehr wie vor zehn Jahren. Wir haben zum Beispiel Adam Malysz, den Skispringer. Er war eigentlich der Erste, der so richtig offen darüber geredet hat, mit einem Sportpsychologen zu arbeiten. Er hat viel Vorarbeit geleistet. Jetzt kommt so langsam die zweite Welle an Anerkennung für unsere Arbeit. Sie wird definitiv inzwischen mehr wahrgenommen.

Sie selbst kommen aus dem Segelsport. Wie sehr hilft es Ihnen bei Ihrer Arbeit, selbst Sportlerin gewesen zu sein? War Tennis Neuland für Sie?

Ich habe vorher schon mit Spielern gearbeitet, aber ich beschränke mich ohnehin nicht auf einzelne Spezialdisziplinen. Das half mir auch sehr, meine eigene Philosophie zu entwickeln. Ich kann auf 25 Jahre an Erfahrung im Sport zurückgreifen. Ich begann als Seglerin, und danach arbeitete ich selbst zehn Jahre als Coach. Dass ich verschiedene Perspektiven gelebt habe, hilft mir, mich ganzheitlich dem Sport, in welcher Disziplin auch immer, nähern zu können.

Wie sehr entscheidet im Topbereich des Sports der mentale Aspekt über Gewinnen und Verlieren?

Wenn wir über Tennis reden, dann glaube ich, dass sich die Sportler in den Bereichen Fitness, Ernährung, Vorbereitung, Training auf einem ähnlichen Level befinden. Am Ende, wenn es wirklich darauf ankommt, wird es aber auch immer Faktoren geben, die darüber entscheiden, ob du ein Champion wirst oder nicht. Ich bin überzeugt, dass mentale Vorbereitung einer der entscheidenden Punkte ist. Vor allem heutzutage in dieser modernen Welt voller Technologie, Social Media, Handys. Auf der anderen Seite ist mir eine Botschaft wichtig: Ein Sportler wird nie ein Champion allein durch Sportpsychologie werden. Alle Bereiche müssen in einer Balance sein.

Was genau macht Iga Swiatek gut im Austausch mit Ihnen?

Zunächst einmal ist sie grundsätzlich sehr aufgeweckt, intelligent, witzig und smart. Sie will alles genau wissen und tritt mir gerne auf die Füße. Sie fordert mich auch heraus, indem sie einfach besser verstehen will, warum wir was machen. Sie ist sehr interessiert an allen Mechanismen und Prozessen, an denen wir arbeiten. Und was ich an der Zusammenarbeit mit Iga liebe: Sie verwendet bei dem, was sie aufnimmt, ihren eigenen Filter. Sie versucht, zu ihren eigenen Bedingungen Dinge aufzusaugen.

Wird es auch einmal einen Punkt geben, an dem ein Sportler bezüglich der mentalen Begleitung sagen kann: "Jetzt ist die Arbeit abgeschlossen! Ich fühle mich selbstbewusst genug"?

Ja, irgendwann wird es auch bei dieser Arbeit eine Ziellinie geben. Ich will Iga Werkzeuge mitgeben, mit denen sie alleine ihre Karriere weiter bestreiten und ihr bestes Tennis zeigen kann. Wir sind in diesem Prozess gerade noch mittendrin.

Hat Iga Swiateks Erfolg eigentlich auch die Wahrnehmung Ihrer Arbeit verändert?

Ja, sehr sogar, und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe Iga auch gesagt, dass ich stolz auf sie bin und auch dankbar dafür, dass sie so offen über das Thema mentale Vorbereitung und die Rolle von Sportpsychologie spricht, im Zusammenhang mit ihrem Prozess. Ich selbst bin auch beruflich sehr ausgelastet seitdem.

Detailansicht öffnen Einmal quer gelegt: Im vergangenen Herbst konnte Iga Swiatek stolz ihren French-Open-Pokal präsentieren, auch Daria Abramovicz (links) durfte den neuen Champion halten. (Foto: Corinne Dubreuil/dpa)

Wie haben Sie im Rückblick Swiateks Entwicklung während der aufregenden Tage von Paris erlebt - was hat sie da so besonders gut gemacht?

Aus meiner Sicht hatte sich Iga gar nicht so sehr verändert in diesen zwei Wochen. Es ging eher darum, ein gewisses Level ihrer Leistung zu halten. Sowohl mental als auch körperlich. Die Auslosung war nicht einfach, von Beginn an. In der ersten Runde traf sie auf Marketa Vondrousova, die letztjährige Finalistin. Iga hat aber sofort etwas geschafft: Sie fand gut ins Turnier und spielte so, wie wir das im Idealfall erwarten konnten.

Swiatek gewann dann tatsächlich überzeugend Match für Match und fertigte auch die Rumänin Simona Halep ab, die Paris schon gewann. Wie sah Ihre Arbeit als Sportpsychologin da aus?

Für mich ging es mehr darum, sie im inneren Gleichgewicht zu halten als etwas zu ändern. Iga hatte mental sehr verschiedene Matches im gesamten Turnier, weil die Gegnerinnen sehr verschieden waren. Im ersten Match war sie die Außenseiterin. Gegen Su-Wei Hsieh, eine sehr trickreiche und einzigartig agierende Spielerin, war die Rollenverteilung schon ausgeglichener. Dann kam Genie Bouchard, die in Form war und überzeugte. Aber sie war auch eine Unbekannte, weil man sehen musste, was sie an diesem Tag leisten würde.

Und dann kam Halep. Eigentlich die einseitigste Rollenverteilung.

2019 hatte sie eine Lektion von ihr erhalten.

0:6, 1:6, auch im Achtelfinale.

Diese Niederlage half extrem. Denn sie war die Basis aus Sicht von Iga und ihrem Coach, sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Im Viertel- und Halbfinale dann war Iga plötzlich in einer ganz neuen Rolle: Sie war die Favoritin ab diesem Moment. Immer mehr Leute sprachen auch über sie. Das Finale war dann eine ganz andere Geschichte. Aus meiner Perspektive betrachtet, musste sie sich auf alle diese Rollen einstellen. Und ist ihr grandios gelungen.

Wie kam es, dass ihr dieses Kunststück so scheinbar mühelos gelang?

Die meiste Arbeit haben wir vor der Saison schon absolviert. Sie war absolut fokussiert darauf, eine gewisse Qualität in ihrem Spiel zu erreichen. Im Turnier selbst geht es eher um Anpassung: an die Bedingungen und vor allem an die Gegnerinnen. Vor ihren Matches haben wir uns sehr auf dieses Thema konzentriert, nach dem Matches ging es viel um Regeneration. Um die richtige Balance. Dazu zählt auch, die Sozialen Medien ab einem gewissen Zeitpunkt auszuschalten. Ich würde nicht sagen, es gab während des Turniers wenig zu tun. Es war andere Arbeit. Melanie Marshall, die Trainer des Schwimmers Adam Peaty, sagte mal, es gibt zwei Arten von Trainern. Der eine ist ein Vorbereitungscoach. Er vermittelt die Werkzeuge, damit ein Athlet mit Selbstvertrauen und mit einem starken, unabhängigen Geist in einen Wettkampf geht. Und der andere ist ein Arenacoach. Er ist dafür da, alles zu unternehmen, damit ein Athlet in einem Wettbewerb sein mögliches Leistungsniveau erreicht.

Gab es Situationen während der Matches von Swiatek, bei denen Sie sahen: Ihr Verhalten spiegelt jetzt meine Arbeit wider?

Natürlich gab es Situationen, in denen sie genau das tat, woran wir gearbeitet hatten. Zum Beispiel im Match gegen Halep riet ich ihr, sofort vom ersten Ball an zu versuchen, die Kontrolle zu gewinnen. Oder: Im Finale nahm Sofia Kenin eine medizinische Behandlungsauszeit. Und sie interagierte ein wenig mit dem Publikum. Das sind genau solche typischen Situationen, die wir in unserer Arbeit durchgehen.