In Australien ist Alexander Zverev um diese Zeit in den vergangenen Jahren eigentlich schon immer gewesen. Es ist der übliche Reiseplan eines Tennisprofis, vor allem derjenigen Profis, die später im Monat um den Titel beim ersten Grand Slam des Jahres auf diesem Kontinent spielen und sich bei verschiedenen Veranstaltungen auf die Australian Open vorbereiten. Zverev ist dazu gerne beim Hopman Cup angetreten, einem traditionsreichen Nationen-Mixed-Turnier. Mit Angelique Kerber erreichte er hier 2018 und 2019 das Finale, natürlich ging es ums Gewinnen, aber noch mehr ging es um den Spaß. Im neuen Jahr steht noch immer ein Nationenturnier an erster Stelle im Kalender der Spielervereinigung ATP - allerdings eines, bei dem es doch ernster zugehen dürfte: der am Freitag in Brisbane, Perth und Sydney beginnende ATP Cup.

Das Turnier ist neben Davis Cup und Laver Cup das nächste Teamformat der Männer und die Rückkehr eines ATP-Mannschaftswettbewerbs - von 1978 bis 2002 hatte in Düsseldorf der World Team Cup stattgefunden. Nur eineinhalb Monate nach dem Erfolg der Spanier bei der Davis-Cup-Endrunde nehmen 24 Länder an der Premiere des neuen Turniers teil, mit vielen bekannten Spieler. Aus den Top Ten fehlen nur der Schweizer Roger Federer und der Italiener Matteo Berrettini, wenn es neben dem Titel auch um Weltranglistenpunkte und ein Preisgeld von insgesamt 22 Millionen Australischen Dollar (knapp 14 Millionen Euro) geht. Die Nationen, die in den sechs Vierergruppen Erster werden oder zu den zwei besten Zweiten gehören, qualifizieren sich für das Viertelfinale. Gespielt wird in zwei Einzeln und einem Doppel. Deutschland trifft in Brisbane am Freitag auf Australien, am Sonntag auf Griechenland (je 7.30 Uhr MEZ) und am Dienstag auf Kanada (0 Uhr).

"Ich erwarte für das erste Spiel der Saison ein sehr schwieriges Match. Danach werde ich wissen, wo ich stehe", sagte Zverev am Donnerstag. "Ich habe erst vor einer Woche wieder angefangen, Tennis zu spielen. Aber ich fühle mich gut." Der 22-Jährige wird gegen Alex de Minaur antreten, nachdem Jan-Lennard Struff gegen Nick Kyrgios gespielt hat. Die Entscheidung über den Gesamtsieg im ersten Gruppenspiel fällt womöglich erst im Doppel der French-Open-Sieger Andreas Mies und Kevin Krawietz. Angeführt wird das deutsche Team von Boris Becker, nicht von Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann. Zverev durfte sich als Spitzenspieler den Kapitän aussuchen - und entschied sich für Becker: "Wir wollten uns die beste Chance geben zu gewinnen, und ich denke, Boris kann dabei eine große Rolle spielen."

Dass es in Australien gerade aber wesentlich dringlichere Themen gibt, als den Sport, wurde auch im Vorfeld des ATP Cups deutlich. Sydney liegt im Einzugsbereich der extrem schwer wütenden Buschfeuer. Turnierdirektor Tom Larner kündigte bereits an, dass Spielabbrüche und Verschiebungen durchaus in Erwägung gezogen werden müssten. Das Wetter und die Rauchentwicklung sollen besonders beobachtet werden.