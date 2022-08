Andrea Petkovic wird nach den am Montag beginnenden US Open ihre Karriere als Tennisprofi beenden. Das kündigte die 34-Jährige am Sonntag am Rande der US Open in New York gegenüber der ARD-Sportschau an. "Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist - aber generell ist das hier mein letztes Turnier", sagte Petkovic: "Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss." In Flushing Meadows trifft die Weltranglisten-104. aus Darmstadt in der ersten Runde am Dienstag auf die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz.