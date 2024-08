Er half Roger Federer dabei, seinen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen: Der frühere schwedische ATP-Profi und Tenniscoach Peter Lundgren ist im Alter von nur 59 Jahren gestorben. Das teilte der schwedische Tennisverband in einem Beitrag auf Instagram mit, womit er Medienberichte und Angaben von Lundgrens Kindern Lukas und Julia auf Facebook bestätigte. Lundgren sei einer der schwedischen Tennisstars der 1980er Jahre gewesen, als das Land große Erfolge in aller Welt feierte, würdigte ihn der Verband.

Besonders als Trainer wird Lundgren jedoch in Erinnerung bleiben. Er arbeitete mit Spielern wie Marcelo Rios, Marat Safin und Stan Wawrinka zusammen und half dem damals erst 22 Jahre alten Federer dabei, 2003 seinen ersten Wimbledon-Titel zu gewinnen. Selbst hatte er es als Spieler bis auf Platz 25 der Weltrangliste gebracht, er gewann drei ATP-Turniere in Köln, New York und San Francisco.

„Peter Lundgren war ein wunderbarer Mensch mit einem großen Herzen und viel Humor“, sagte die schwedische Tennislegende Björn Borg, 68, dem Sportbladet. Er sei „ein richtig guter Freund“ gewesen, sagte Borg. „Er wurde von allen geliebt. Er wird in der Tenniswelt vermisst werden.“