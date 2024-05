Das Turnier in Paris starte für ihn zwei Mal, hat Alexander Zverev nach seinem Auftaktsieg gegen Rafael Nadal gesagt. Die Auftaktpartie, in der er den 14-maligen French-Open-Sieger und spanischen Publikumsliebling bezwang, hatte bis Montag seine gesamte Aufmerksamkeit sowie das Interesse der internationalen Tennisgemeinde absorbiert. Am Donnerstag, nach zwei Tagen schöpferischer Pause, begann Roland Garros für den dreimaligen Halbfinalisten also erneut – ohne Glanz und Gloria, stattdessen mit einem Arbeitssieg.