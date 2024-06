Alexander Zverev übersteht an einem kalten Junitag das Match gegen den Niederländer Tallon Griekspoor – trotz zwischenzeitlichem 1:4 im fünften Satz. Doch als es eng wird, besinnt er sich auf seine Stärken.

Von Barbara Klimke, Paris

Am siebten Turniertag von Roland Garros strich ein kalter Wind über die Tribünen. Regenwolken hingen zu Beginn der Wettkampfmatches über den grauen Dächern von Paris, einige Zuschauer hatten sich bei Temperaturen um die 15 Grad an diesem 1. Juni in Decken gehüllt. Dann setzte der Regen ein, die Plätze wurden abgedeckt, auf den Außenplätzen begann eine stundenlange Wartezeit.