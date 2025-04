Zum vierten Mal stand Aryna Sabalenka am Ostermontag im Finale des Grand Prix in Stuttgart , dreimal hatte sie hier schon jeweils gegen die Weltranglistenerste verloren. Inzwischen ist sie selbst die Nummer eins der Tenniswelt, sie fand, da könnte es zur Abwechslung mal klappen mit dem Sieg. Doch es ist wieder schiefgegangen. Stattdessen war es Jelena Ostapenko aus Lettland, 27, die nach einem 6:4, 6:1 gegen Sabalenka im Endspiel Gas gab und den neuen papayafarbenen Porsche, die Siegerprämie, von der Rampe aufs Spielfeld lenkte.

Beim Porsche Grand Prix, beim traditionell ersten Frauen-Turnier der europäischen Sandplatzsaison, hatte sich auch in diesem Jahr die Weltelite nahezu komplett eingefunden. So bezwang Sabalenka im Halbfinale die Italienerin Jasmine Paolini, die ihrerseits Coco Gauff aus den USA geschlagen hatte. Ostapenko, die French-Open-Siegerin von 2017, räumte nacheinander die Weltranglistenzweite Iga Swiatek aus Polen, die Russin Jekaterina Alexandrowa und zu guter Letzt auch die Branchenbeste aus Belarus aus dem Feld. Das Finale bot den 4200 Zuschauern in der ausverkauften Arena einen Schlagabtausch im Powertennis auf höchstem Niveau: aggressiv, druckvoll, temporeich und mit enormer Wucht.

Den Aufschlägen Sabalenkas setzte Ostapenko ein ebenfalls bemerkenswertes Service-Spiel entgegen, und in dieser Woche beeindruckte sie mit ihrer Konstanz – das ist nicht immer ihre Stärke. „Wenn sie ins Feld trifft, ist es schwierig, etwas dagegen zu tun“, hatte bereits Halbfinalgegnerin Alexandrowa erkannt. Salalenka lag schnell zurück, kämpfte sich zwar wieder heran und glich aus zum 4:4, musste dann aber den ersten Satz und verblüffend schnell auch den zweiten abgeben. „Nächstes Jahr mache ich es besser“, versprach sie.

Ostapenko, die im Februar schon das WTA-Finale in Doha erreicht hatte, sicherte sich den neunten Titel ihrer Karriere und den ersten seit einem Jahr. Für Sabalenka, Finalverliererin 2021, 2022, 2023 und 2025, bleibt nichts anderes übrig, als weiter auf ihr Siegerauto zu hoffen. Etwas resigniert erklärte sie dem Publikum: „Ich bestelle mir vielleicht einfach besser eins.“