Tennispielerin Naomi Osaka steigt in den amerikanischen Profi-Frauenfußball ein. Wie die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin am Rande ihrer Vorbereitung auf die Australian Open verkündete, hat sie sich der Eigentümergruppe des NWSL-Teams North Carolina Courage angeschlossen. "Ich bin sehr geschäftstüchtig und in diesem Bereich sehr ehrgeizig", sagte die bestverdienende Sportlerin der Welt (laut Forbes zuletzt 37,4 Millionen Dollar im Jahr) im Interview mit The Athletic. Es sei ihr "ein großes Anliegen, die Aufmerksamkeit für Frauensport zu steigern und die nächste Generation junger Mädchen zu inspirieren", so die 23-Jährige. Diese Interessen könne sie mit dem Investment beim zweimaligen NWSL-Champion perfekt zusammenbringen.