Wie lange ihre Auszeit dauern soll und ob sie überhaupt jemals wieder tennisspielen wird, ließ Jabeur offen. Zuletzt hatte sie offenbart, dass sie aufgrund der zahlreichen Hasskommentare im Internet schon an ein Karriereende gedacht habe. Jabeur als erste Tunesierin und Athletin aus Arabien Meilensteine gesetzt: 2022 und 2023 erreichte sie das Finale von Wimbledon, außerdem stand sie 2022 im Endspiel bei den US Open.Mittlerweile ist die ehemalige Weltranglistenzweite auf Rang 71 zurückgefallen. Ihr letztes Spiel bestritt Ons Jabeur Ende Juni in Wimbledon, wo sie in der ersten Runde aufgeben musste. „Jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und mich selbst an die erste Stelle zu setzen: um zu atmen, um zu heilen und die Freude am Leben wiederzuentdecken“, schrieb die Tennisspielerin.