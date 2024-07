Ganz Paris hat sich noch mal für ihn auf den Weg gemacht. So wirkt es jedenfalls auf dem kurzen, überfüllten Fußweg von der Porte d’Auteuil raus zur Anlage von Roland Garros, hinein ins Hauptstadion der French Open, das gerade das Hauptstadion der olympischen Tenniswettkämpfe ist. Bevor die Leute ihn noch einmal zu sehen bekommen, müssen sie an der überlebensgroßen Statue vorbei, die man ihm hier bereits gewidmet hat: ein aus silbernen Schnipseln zusammengebauter Tennisspieler, Linkshänder, der mit der größten denkbaren Dynamik eine Vorhand über ein imaginäres Netz drischt. Ja, so war das immer. So ist es jetzt aber nicht mehr.

Es ist noch einmal sehr viel Zuneigung zu spüren gewesen für den Spanier Rafael Nadal, 38, am Montag in Roland Garros. Wie schon bei der Eröffnungsfeier der Paris-Spiele 2024, bei der sie ihm sogar für eine Weile die Fackel mit der olympischen Flamme anvertraut haben für eine rasante Bootsfahrt über die Seine, obwohl er gar kein Franzose ist. Aber ein Bürger von Paris ist er halt irgendwie schon mit seinen 14. Siegen auf der roten Asche von Roland Garros.

Kein anderes Match hat es im Tennis häufiger gegeben. Nach 60 Spielen steht es nun 31:29 für Djokovic.

Und was versprach das noch mal für ein Spektakel zu werden: Rafael Nadal, Spanien, gegen Novak Djokovic, Serbien, seit fast zwanzig Jahren die beiden größten Dominatoren des Männertennis – nun trafen sie in der zweiten Runde des olympischen Einzelturniers aufeinander. Zum insgesamt 60. Mal, eine schier unfassbare Zahl. Djokovic hatte 30 dieser Duelle gewonnen, Nadal 29. Aber auf dem Court Philippe Chatrier sah die Bilanz etwas anders aus, hier hatte Nadal zehnmal und Djokovic zweimal triumphiert. Nadal, der Sandplatzkönig, so kennen und lieben sie ihn hier. Die „Rafa, Rafa“-Sprechchöre wollten kaum einmal verstummen.

Doch es war am Montag auch vieles anders als sonst. Es stand ein Match über nur zwei Gewinnsätze an, in der Mittagshitze um 13:30 Uhr, Ende Juli und nicht wie sonst im Mai. Und, das vor allem, mit einem alternden Monarchen auf dem Sand, der zwar immer noch einer der spektakulärsten Spieler sein kann – aber oft nur noch in einzelnen Phasen eines Matches, kaum einmal über ein gesamtes Turnier hinweg.

Djokovic spielt äußerst intelligent und nimmt die Zuschauer aus der Gleichung. Bis zum 6:1, 4:0. Dann wackelt der Serbe kurz.

6:1, 6:4, so hat Novak Djokovic dieses Zweitrunden-Match am Ende relativ problemlos auf seine Seite gezogen. Er darf – mit auch schon 37 Jahren – weiter davon träumen, seiner Sammlung von 24 Grand-Slam-Pokalen den einzigen Titel hinzuzufügen, der ihm noch fehlt: der des Olympiasiegers. Rafael Nadal, 22 Grand-Slam-Triumphe, ist auch das schon geworden, 2016 in Rio im Doppel, 2008 in Peking im Einzel. Auf dem Weg zum Gold räumte Nadal damals den emporstrebenden Djokovic auf die Seite – nun fehlen dem Serben noch vier Siege bis zu einer möglichen Goldmedaille.

Die nähere Zukunft von Djokovic war allerdings nicht das Thema, das die Tennisfans am Montag am meisten interessierte. Die größere Frage lautete mal wieder: War es das jetzt für Rafael Nadal? War es das letzte Spiel seiner Profikarriere, jedenfalls im Einzel? (Im Doppel steht er zusammen mit Carlos Alcaraz in der zweiten Runde). Oder schleppt er seinen runtergerockten Hochleistungskörper noch mal weiter, zu den US Open zum Beispiel?

Der finale Ritt in den Sonnenuntergang – davor scheint der Mann aus Manacor auf Mallorca sich zu fürchten, so wie einst seine Gegner vor seiner Peitschenvorhand zitterten. Klar, die Sonne steht schon tief und dunkelrot am Horizont. Aber Nadal weigert sich beharrlich, das Pferd zu besteigen.

2024 werde wohl sein letztes Jahr als Profi sein, das hatte er schon angekündigt. Irgendwas tut ihm ja immer weh, die Auszeiten wurden länger und länger, der letzte Grand-Slam-Titel ist mehr als zwei Jahre her (Paris 2022). Und das ewige Fitgespritze? Gut, das ist nicht nur in seinem Fall ein Problem, sondern in vielen Bereichen des Hochleistungsbetriebs. Aber wenn man ihn bei jenen Turnieren, an denen er überhaupt noch teilnahm, offiziell verabschieden wollte, dann verweigerte Nadal die Annahme von Blumen, Geschenken und warmen Worten. Auch in Paris, wo er im Mai in der ersten Runde der French Open gegen den Deutschen Alexander Zverev verlor – was nur deshalb möglich war, weil Nadal inzwischen nicht mehr gesetzt ist. In der Weltrangliste ist er abgerutscht auf Rang 156.

Man kann eine große Karriere auf sehr unterschiedliche Weise zu Ende bringen. Angelique Kerber, 36, die dreimalige deutsche Grand-Slam-Siegerin etwa kündigte in der vergangenen Woche an, Olympia werde ihr letztes Turnier sein. Jedes Spiel kann dann das letzte sein. Doch Kerber besiegte in der ersten Runde Naomi Osaka aus Japan, und am Montag schlug sie in der zweiten Runde Jaqueline Cristian aus Rumänen. Jetzt geht sie eben in Spiel drei in dem Wissen, dass es das letzte sein könnte.

Auch Djokovic, immer noch die Nummer zwei der Welt, scheint das Thema Karriereende weniger verkrampft anzugehen als Nadal. „Wir werden ein Feuerwerk auf dem Platz veranstalten, wie in den guten alten Zeiten“, hatte er über ein Aufeinandertreffen mit dem ewigen Rivalen in Paris gesagt: „Es wird wahrscheinlich ein letzter Tanz für uns beide sein.“ Darauf angesprochen entgegnete Nadal nur: „Wer sagt letzter Tanz?“

Wenn man Rafael Nadal im ersten Satz schwitzen, leiden und die Bälle auf die falsche Seite der Linien schießen sah – er fabrizierte etwa doppelt so viele Fehler wie Djokovic –, dann wollte man ihm die Erkenntnis wünschen, dass es genug ist. Wenn man Nadal dann im zweiten Satz dabei zusah, wie er sich zurück in Match kämpfte, ein 1:4 in ein 4:4 verwandelte, wie er irre Winkel traf und Stops mit kunstvollen Gegenstopps konterte, dann wollte man ihm wünschen, dass er noch ewig weiterspielt. Aber das wird nicht passieren, aller Voraussicht nach.