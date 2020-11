Einziger deutscher Viertelfinalist: Beim Tennisturnier in Eckental trifft der Hamburger Marvin Möller auf den an eins gesetzten Kamil Majchrzak.

Von Sebastian Leisgang

Eckental ist nicht mehr Eckental. Das sind zwar nicht die Worte, die Bertram Wagner wählt. Das ist es aber, was er meint, wenn er erzählt, wie sein Alltag gerade aussieht. Zwei Jahrzehnte lang ist Wagner Turniertag für Turniertag aus Strullendorf nach Eckental gefahren, über die Forchheimer Straße auf die A73, knapp vierzig Kilometer bis ins Eckentaler Gewerbegebiet. Früh morgens hin, spät abends zurück.

Jetzt sitzt Wagner, 61, an seinem Schreibtisch in Strullendorf und studiert Spielstatistiken, telefoniert mit Journalisten, schreibt selbst Presseartikel. Um all das, worum er sich sonst immer in der Halle gekümmert hat, kümmert er sich nun zu Hause: die Öffentlichkeitsarbeit des Eckentaler Tennisturniers. Wagner ist ein sehr enthusiastischer Mann. Jetzt aber, wenn er über das diesjährige ATP-Challenger spricht, sind es ziemlich drastische Worte, die er formuliert. "Es ist überhaupt nichts gleichgeblieben. Es ist ein ganz anderes Turnier", sagt Wagner und geht sogar noch einen Schritt weiter: Er sagt einen Satz, der in normalen Zeiten ein Affront wäre. Weil es aber keine normalen Zeiten sind, unterstreicht der Satz nur, was Wagner mit "fehlendem Charme" meint. Er sagt über das Profiturnier: "Die Spieler könnten auch in Bamberg in der Halle aufschlagen."

Die Enge in Eckental, tausend Zuschauer, die direkt am Tennisfeld sitzen, Spieler, die bereitwillig Autogramme schreiben und sogar beim Essen oder nach dem letzten Ballwechsel noch auf der Bank Interviews geben, "das gibt es ja sowieso nicht mehr", sagt Wagner und klingt ein bisschen so, als rede er nicht von vorübergehenden Entbehrungen in Zeiten einer Pandemie, sondern über die Endzeit. Es sei "eine völlig andere Welt", findet Wagner, wirkt dabei aber eher erstaunt als entrüstet. Er weiß ja, dass das Virus die Einschnitte erfordert. Das heißt allerdings nicht, dass es ihm leicht fällt, sich in der völlig anderen Welt zurechtzufinden. Eine gewisse Wehmut ist schon zu hören, als Wagner sagt: "Vor drei Jahren hat Maximilian Marterer gewonnen. Nach dem Finale haben ihm tausend Leute zugejubelt und die Welle gemacht - jetzt ist niemand da."

Auch das geht ja mit der Pandemie einher: dass die Spieler, die ohnehin Individualsportler sind, zu Einzelkämpfern im Wortsinn werden. Kein Raunen, wenn einer den Ball ins Netz schlägt, kein Beifall, wenn einem ein Ass gelingt. Nur Stille.

Auch in Eckental, dort, wo es sonst um weit mehr als um Tennis geht, hat sich das Turnier auf den Sport reduziert. Und es bringt, so formuliert es Wagner, "seltsame Bilder" hervor. Die Werbung auf den Banden ähnelt zwar den Vorjahren, sonst aber sind es tatsächlich ungewohnte Bilder von Ballkindern mit Maske. Bilder aus einer Halle, in der keine Tribünen aufgebaut sind, und aus einem Foyer, in dem kein Mensch dem anderen auf den Füßen steht.

So war es ja noch im Vorjahr. Da blieben die Leute im Empfangsraum der Halle und verfolgten die Partien vor einem Fernseher, weil sie auf einer Tribüne keinen Platz mehr fanden. Fast schon grotesk, wie sie auf den Bildschirm starrten - trennte sie doch nur ein schwarzer Vorhang von dem, was sie im Fernseher sahen.

Dieses Jahr ist niemand da, der auf der Tribüne sitzt oder vor dem Bildschirm steht. Niemand, der Beifall klatscht, wenn das Hamburger Talent Marvin Möller, 21, wie nun bis ins am Freitag stattfindende Viertelfinale vordringt und dort auf den an eins gesetzten Polen Kamil Majchrzak trifft. Niemand, der mitfiebert, wenn der Münchner Max Rehberg den Russen Evgeny Donskoy am Rande der Niederlage hat, dann aber die Sensation verpasst, weil der 17-jährige Schüler ein paar Fehler zu viel macht. Und doch: Spieler wie Rehberg sind es, die, um es mal mit Pathos auszudrücken, Leute wie Wagner trösten. Eckental ist nicht mehr Eckental - allerdings nur für den Moment. Es wird vorübergehen. Es wird wieder so werden, wie es all die Jahre war. Der Geist von Eckental wird zurückkehren - all das hofft Wagner. Auch, damit er sich in einem Jahr wieder in sein Auto setzen und Turniertag für Turniertag aus Strullendorf ins Eckentaler Gewerbegebiet fahren kann.