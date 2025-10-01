Am 22. September starb eine der großen Persönlichkeiten des deutschen Tennis, der frühere Davis-Cup-Teamchef Niki Pilic, 86. Der Kroate führte die deutsche Mannschaft zu drei Titeln, 1988 und 1989 war Boris Becker der deutsche Führungsspieler in seinem Team, 1993 Michael Stich. Am Montag fand in Zagreb eine Trauerfeier statt, zu der der kroatische Tennisverband die früheren deutschen Tennisgrößen einlud. Alle reisten an.