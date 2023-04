Tennisspielerin Jule Niemeier aus Dortmund findet auf Sand zu ihrer Souveränität zurück. Beim Turnier in Madrid steht die deutsche Nummer eins in der dritten Runde nach einem überzeugenden Sieg gegen die Tschechin Petra Kvitova, 7:6, 6:1. In der Partie gegen die zweimalige Wimbledonsiegerin behielt Niemeier vor allem im ersten Durchgang die Nerven: Sie konnte zunächst sechs Satzbälle nicht nutzen, entschied den Tiebreak dann aber 11:9 für sich. Im zweiten Satz dominierte sie das Match mit ihrem kraftvollen Spiel und einem starken Aufschlag. Kvitova, 33, die Nummer zehn der Weltrangliste, hatte in Madrid schon dreimal den Titel gewonnen und galt als Favoritin des Duells.

Jule Niemeier, 23, die im vergangenen Sommer überraschend das Viertelfinale von Wimbledon erreicht hatte, fand in diesem Jahr nur mit Mühe zu ihrem Rhythmus. Nach einer Reihe von Erstrundenniederlagen standen für sie Anfang des Monats nur zwei Siege bei elf Niederlagen zu Buche, im Ranking wurde sie auf Position 67 geführt. Schon beim Nationenwettbewerb Billie-Jean-King-Cup vor zwei Wochen, ihrer ersten offiziellen Partie der Saison auf Sand, schlug sie dann die brasilianische Weltklasseakteurin Beatriz Haddad-Maia. Kurz darauf unterlag sie beim Stuttgarter Grand-Prix in einem hochklassigen Match der aktuellen Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan, hatte aber erkannt, "dass ich da mithalten kann". Der mit 7,7 Millionen Euro dotierte WTA-Wettbewerb in Madrid ist das zweite Turnier der Sandplatzsaison; in der Runde der 32 besten Spielerinnen wird sich Jule Niemeier nun an der Gewinnerin des Duells Elise Mertens aus Belgien gegen Rebecca Marino aus Kanada messen.