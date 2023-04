Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Madrid ohne Probleme die zweite Runde erreicht. Die 35-jährige Tennisspielerin, die in der Vorwoche beim Grand Prix in Stuttgart im Achtelfinale ausgeschieden war, schlug die in der Weltrangliste 201 Plätze schlechter platzierte Alexandra Eala (Philippinen) 6:1, 6:1. Maria hatte Anfang April in Bogota bereits einen Turniersieg auf Sand gefeiert. In der zweiten Runde trifft sie auf die US-Amerikanerin Bernarda Pera. Jule Niemeier, 23, aus Dortmund muss sich in der zweiten Runde in Madrid mit Petra Kvitova aus Tschechien, Nummer zehn der Weltrangliste, messen.