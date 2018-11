5. November 2018, 18:42 Uhr Tennis Nicht modern genug

Für das Challengerturnier in Eckental stellt sich nach Reformen der Spielervereinigung ATP die Existenzfrage.

Von Matthias Schmid

Die Zuschauer hatten sich nach dem Matchball längst von ihren Sitzschalen erhoben und im Stehen den beiden Spielern unten auf dem Platz mit frenetischem Applaus gehuldigt. "Das war wahnsinnig", schwärmte Kevin Krawietz später, "das war ein richtiger Hexenkessel heute. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, fast zu Hause zu spielen." Der gebürtige Coburger Krawietz hatte mit seinem Kölner Tennis-Partner Andreas Mies beim ATP-Challenger-Turnier im mittelfränkischen Eckental am Sonntag die Doppelkonkurrenz gewonnen. Die Stimmung der fast 1000 Besucher war da noch überschwänglicher ausgefallen als anschließend beim Sieg des Franzosen Antoine Hoang, der im Endspiel den Belgier Ruben Bemelmans 7:5, 6:3 besiegte und sich damit sein erstes Profiturnier dieser Kategorie sicherte.

Turnierdirektor Marcus Slany umwehte nach der 22. Auflage des Weltranglistenturniers der zweitklassigen Profiserie ein etwas seltsames Gefühl, irgendwo zwischen Freude und Verwirrung. Einerseits sprach er von einer "Megawoche", weil er die Veranstaltung mit vielen Neuerungen wie LED-Banden und Aufschlagmessgerät aus dem Mief der 1980er-Jahre in die Moderne überführt hat. Andererseits kam er etwas verstört aus dem Meeting mit den Verantwortlichen der ATP-Tour am Finaltag heraus: "Wir müssen überlegen, ob wir das Turnier noch mal austragen können."

Die weltweite Spielerorganisation hat für die Challenger-Ebene eine weitreichende Reform beschlossen - und es könnte sein, dass Eckental doch nicht modern genug ist für die radikalen Pläne der ATP. So sollen die Hauptfelder vom nächstem Jahr an von 32 auf 48 Spieler erweitert und nur noch an sieben Tagen gespielt werden, die Qualifikation entfällt in der bisherigen Form. Das sind Neuerungen, mit denen Slany leben könnte. Auch mit der Anhebung des Preisgelds von derzeit 43 000 auf 64 000 Euro. Aber was ihn am meisten Kummer bereitet ist der Belag. Weltweit gibt es 160 Challenger und die einzig beiden, die noch auf Teppichboden gespielt werden, liegen in Bayern - in Eckental und Ismaning. "Aber die ATP hat diesen Untergrund nun endgültig verboten", sagt Slany.

Was sich zunächst recht harmlos anhört, stellt ihn vor existenzielle Probleme. Denn man kann den alten und schnellen Teppich nicht einfach durch einen neuen, langsameren Hartplatz ersetzen. Dazu reicht schon der Raum in der Zweifeld-Halle in Eckental nicht aus. Der Auslauf hinter der Grundlinie beträgt 5,80 Meter - von der ATP vorgeschrieben sind mindestens 6,90 Meter. Vorstellbar ist, dass sie die Sandplätze im Freien abreißen und in eine Halle mit Gummiboden verwandeln. Denn zusätzlich zu den Hauptcourts muss ein Turnier künftig noch weitere Trainingsplätze mit dem gleichen Belag anbieten können, die 24 Stunden bespielbar sind. Slany hofft, dass er bis zum Ende des Jahres eine geeignete Lösung präsentieren kann, denkbar ist auch ein Umzug in eine andere Halle. "Bis zum 31. Dezember muss ich der ATP Bescheid geben, ob ich das Turnier auch 2019 ausrichte", sagt Slany. Im Moment kann und will er sich mit dem Worst-Case-Szenario nicht beschäftigen: "Wir haben so viele Sponsoren und Verrückte hier in Eckental. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Turnier im nächsten Jahr nicht stattfindet."

Er würde dafür auch ein finanzielles Wagnis eingehen, 350 000 Euro hat der Gesamtetat für den Wettbewerb in diesem Jahr verschlungen, die Umbaumaßnahmen beziffert der Turnierdirektor auf 300 000 bis 400 000 Euro. Er hofft deshalb nicht nur auf ein Entgegenkommen der ATP beim Preisgeld, sondern auch auf die Unterstützung des Deutschen Tennis-Bundes (DTB). In diesem Jahr firmierte das Turnier in Eckental erstmals als "Internationale deutsche Hallenmeisterschaften." Geld fordert Slany nicht vom Verband, aber er erhofft sich Unterstützung bei der Erstellung von Kampagnen und PR-Maßnahmen.

Der DTB ist künftig noch dringender auf die kleineren Challenger-Turniere angewiesen, um junge Spieler an das Profitennis heranführen zu können. Denn mit der Reform der zweitklassigen Turnierserie strebt die ATP auch eine weltweite Reduzierung der Anzahl an Tennisprofis an. Im Moment sind mehr als 2500 Spieler in der Weltrangliste gelistet, künftig soll es dafür nur noch Punkte auf der Challenger-Tour geben - die bisher unterste Future-Ebene des Internationalen Tennis-Verbandes ITF wird damit marginalisiert. Kevin Krawietz hat da einst auch angefangen, seine ersten Punkte zu erspielen. Aber mit dem Turniersieg in Eckental ist ihm die Challenger-Tour ohnehin zu klein geworden, er steht nun auf Rang 64 der Doppel-Weltrangliste und hat sich damit beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne direkt einen Platz im Hauptfeld gesichert.