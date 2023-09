Coco Gauff gewinnt nicht nur die US Open gegen die neue Weltranglistenerste im Tennis - sie schlägt einen für ihr Alter ungewöhnlichen Ton an: abgeklärt und kritisch, witzig und nachdenklich.

Von Jürgen Schmieder, New York

Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Tennis - und nein, es ist nicht Fußball. Es gibt Wichtigeres als den Sieg bei den US Open, drei Millionen Dollar Preisgeld, jubilierende Landsleute. Der Partner zum Beispiel, also rief Coco Gauff am Abend vor diesem Finale ihren Freund an: "Ich habe gesagt: Lass uns quatschen, bis es Schlafenszeit ist. Wir haben dann bis ein Uhr morgens geredet, und dann bin ich eingeschlafen."