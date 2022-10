Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum erhält einen neuen Ausrichter. Von 2024 an wird das ATP-Turnier für mindestens fünf Jahre von der Agentur Tennium organisiert, wie der Deutsche Tennis Bund am Donnerstag mitteilte. Tennium ist eine internationale Sportagentur mit Hauptsitz in Barcelona. Sie veranstaltet die ATP-Turniere in Barcelona, Antwerpen und Buenos Aires. Im kommenden Jahr wird das Turnier letztmals vom Österreicher Peter-Michael Reichel und seiner Tochter Sandra ausgerichtet. Ihre Firma Matchmaker Sports GmbH ist seit 2019 verantwortlich. Zuvor hatte Wimbledonsieger Michael Stich das Turnier von 2009 bis 2018 organisiert.