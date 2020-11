Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki, 31, muss einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Die Tennisspielerin aus Berlin hat sich beim WTA-Turnier in Linz einen Kreuzbandriss zugezogen, wie sie bei Instagram berichtete. "Jetzt steht ein langer und harter Weg vor mir, um zurückzukommen", schrieb sie. Lisicki war im Doppel-Wettbewerb am Montag beim Versuch, einen Ball zu erlaufen, umgeknickt und hatte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Knie gefasst. Sie wurde bereits operiert und fällt mindestens ein halbes Jahr aus. In ihrer ersten Reaktion gab sie sich kämpferisch: "Von jetzt an wird nur noch nach vorne geschaut."

Schon in den vergangenen Jahren ist die Profispielerin häufig von Verletzungen gestoppt worden, Schulter- und Knieblessuren zwangen sie zu langen Pausen. Im vergangenen Jahr litt sie an Pfeifferschem Drüsenfieber. Zwischenzeitlich wurde die Fed-Cup-Spielerin, im Mai 2012 die Nummer zwölf der Welt, nicht einmal mehr in der Rangliste geführt. In diesem Sommer hatte sich Lisicki zunächst bei einer Showkampfserie in den USA und dann bei kleineren Turniere zurückgemeldet. Für 2021 hatte sie auf weitere Fortschritte und einen großen Sprung in der Weltrangliste gehofft. Aktuell wird sie im Ranking nur an Position 690 geführt.