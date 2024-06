Rafael Nadal und French-Open-Sieger Carlos Alcaraz gehen bei Olympia gemeinsam auf Goldmission. Die beiden Spanier werden bei den Sommerspielen in Paris (27. Juli bis 4. August) im Doppel antreten, das bestätigte der spanische Olympia-Trainer David Ferrer am Mittwoch. Darüber hinaus starten beide Tennisprofis jeweils auch im Einzelwettbewerb. Obwohl sie noch nie als Duo zusammengespielt haben, zählen der 37-jährige Nadal und Jungstar Alcaraz, 21, direkt zu den Favoriten: Das olympische Turnier findet auf dem Sandplatz von Roland Garros statt, wo Nadal 14 Mal die French Open gewann. Alcaraz hatte am vergangenen Sonntag durch seinen Finalerfolg über Olympiasieger Alexander Zverev zum ersten Mal triumphiert. Tennislegende Nadal gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille im Doppel mit Marc Lopez, 2008 siegte er im Einzel.