Der 22-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal verzichtet auf eine Teilnahme am Tennis-Mastersturnier in Monte Carlo vom 8. bis 16. April. "Ich bin immer noch nicht bereit, auf höchstem Niveau zu spielen", teilte der 36 Jahre alte Spanier mit: "Ich kann an einem der wichtigsten Turniere meiner Karriere nicht teilnehmen." Nadal leidet seit den Australian Open an den Folgen einer Muskelverletzung an Hüfte und Leiste, in der Weltrangliste ist er kürzlich erstmals seit 18 Jahren aus den Top Ten gefallen. Auch sein Landsmann Carlos Alcaraz, 19, wird aus gesundheitlichen Gründen nicht in Monte Carlo spielen. Er habe eine posttraumatische Arthritis in der linken Hand und Muskelbeschwerden an der Wirbelsäule, erklärte Alcaraz. Der frühere Weltranglistenerste hatte am vergangenen Samstag das Halbfinale beim Masters-Turnier in Miami gegen den Italiener Jannik Sinner verloren.