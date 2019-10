Nadal muss für Masters-Turnier in Shanghai absagen

Shanghai (dpa) - Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat seine Teilnahme am Masters-Series-Turnier in Shanghai in der kommenden Woche abgesagt.

Das teilte die Herren-Organisation ATP am Freitag mit. Demnach leide der 33 Jahre alte Weltranglisten-Zweite noch an einer Verletzung an der linken Hand.

Schon beim Laver Cup in Genf hatte der Linkshänder aus Mallorca vor zwei Wochen auf einen Einsatz für das Team Europa am Schlusstag verzichten müssen.