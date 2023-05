Kommentar von Gerald Kleffmann

Die gute Nachricht ist, dass auch am Freitag die Sonne über Mallorca und Manacor aufging. Um 6.30 Uhr zeigte sie sich erstmals an Tag eins nach dieser von vielen befürchteten Verkündigung. Ebenfalls beruhigend zu wissen: In Rom wurde das dort stattfindende Turnier fortgesetzt, Fahnen wurden nicht auf halbmast gesetzt. Eine Sache freilich war anders, Real Madrid, die Fußballbestie, schied in der Champions League tatsächlich aus. Aber das kann man wahrlich nicht auf Rafael Nadal schieben. Die Niederlage seiner geliebten Königlichen bei Manchester City fand am Abend vor seiner Pressekonferenz statt, auf der er seine bebenden Beschlüsse bekannt gab: Er, der 14-malige Sieger der French Open, spiele nicht in Paris. Er pausiere 2023 wohl komplett. 2024? Soll die letzte Saison sein.