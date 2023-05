Von Barbara Klimke

Große Erschütterungen senden oft Vorbeben voraus. So ein kleines eruptives Zittern war jetzt auf den Tennisplätzen des Foro Italico in Rom messbar, im übertragenen Sinne. Überraschend verabschiedete sich dort der Titelverteidiger aus dem Turnier, das als die letzte große Prüfung vor den French Open gilt: Novak Djokovic, 35, der serbische Tennisimperator und 22-malige Grand-Slam-Sieger, musste sich im Viertelfinale der Italian Open, die er sechsmal hatte gewinnen können, dem Dänen Holger Rune beugen. Er war körperlich angeschlagen, litt an Rückenschmerzen, und es hat Djokovics Stimmung kaum gehoben, dass die Malaise just zu einem Zeitpunkt auftrat, als er zur Vorbereitung auf den in zehn Tagen beginnenden Sandplatzklassiker in Paris sein Spiel "auf eine andere Qualitätsstufe heben wollte", wie er sagte.

Allerdings war Djokovics Enttäuschung nichts gegen die Frustration, die Alexander Zverev erkennen ließ, als er mit zerzausten Haaren und grimmigem Blick vor die Kameras trat. Er sei "tausend Kilometer entfernt" von der Form seiner ärgsten Konkurrenten, erklärte er nach der Niederlage (2:6, 6:7) gegen den Russen Daniil Medwedew, der dritten bereits in diesem Jahr nach den Duellen in Indian Wells und Monte Carlo. Im Moment des Verlierens neigt Zverev oft zu maßlos übersteigerter Kasteiung, in Rom lautete der Selbstvorwurf nun, dass er zur Zeit "wahrscheinlich mein schlechtestes Tennis seit 2015, 2016" spiele.

Tatsächlich wurde Zverev, 26, im Foro Italico vom Glanz eines Kollegen aus dem eigenen Verband überstrahlt: Yannik Hanfmann, 31, aus Karlsruhe, schlug sich als Qualifikant bis ins Viertelfinale durch, wo er sich mit Medwedew duelliert. Zuvor hatte Hanfmann nacheinander zwei Top-Ten-Spieler, den US-Amerikaner Taylor Fritz und den Russen Andrej Rublew, aus dem Turnier gekegelt. Zvererv dagegen muss sich nun damit abfinden, dass er nominell nicht mehr der beste deutsche Tennisprofi ist: In der Weltrangliste hat ihn Jan-Lennart Struff als Nummer 28 überholt. Auch das wirkt vor den French Open wie ein kleines Tennis-Vorbeben.

Rekordsieger Rafael Nadal nimmt nicht an den French Open teil

Heftig schlugen die Seismografen dann am Donnerstag in Mallorca auf der nach oben offenen Schock-Skala aus: Rafael Nadal, 36, hatte in Manacor, wo er zu Hause ist, zu einer Pressekonferenz gebeten und das Unausweichliche bekanntgegeben. Die French Open in Paris finden in diesem Jahr ohne den spanischen Rekordsieger statt. "Ich werde nicht in Roland Garros sein können", sagte Nadal, "es ist unmöglich." Es sei eine Entscheidung, die ihn schmerze: "Ihr wisst", sagte er an seine Zuhörer gewandt, "was mir Paris bedeutet." Auch in den kommenden Monaten, so kündigte er an, werde er nicht spielen können, weil seine langwierige Hüftverletzung nicht ausgeheilt ist.

Das darf im Kontext von Roland Garros tatsächlich als eine größere Eruption gewertet werden. In der Geschichte des Tennis hat kein Ballkünstler ein großes Turnier derart geprägt, verändert und dominiert wie Nadal die French Open am Bois de Boulogne, wo er wie ein Sand- und Sonnenkönig verehrt wird: Vierzehn Mal hat er in Paris triumphierte. Seit er 2005 erstmals die Anlage betrat, damals im grünen Muskelshirt, mit weißem Stirnband im langem Haar und Kniehosen, hat er 112 Matches gewonnen und nur drei verloren. Und nie in den vergangenen 18 Jahren hat er dieses Turnier, sein Turnier, ausgelassen.

Doch die Dekaden seines kraftraubenden Spiels, seiner Dynamik und phänomenalen Wucht beim Schlagabtausch, forderten Tribut. Wie die 22 Grand-Slam-Siege Nadals so prägen auch Verletzungen, Operationen und lange Regenerationsphasen seine Karriere. Voriges Jahr siegte er in Roland Garros trotz einer Verknorpelung im Fuß, an der er seit Jahren leidet. Beim Wimbledonturnier wenig später musste er vor dem Halbfinale vorzeitig aufgeben wegen eines Risses im Bauchmuskel. Im Januar schließlich, bei den Australian Open, verlor er in der zweiten Runde, er zog sich im Match bei einem Sprint die Grundlinie entlang eine Verletzung am Hüftbeuger zu und humpelte, schwer gebeugt von Gram und Schmerz, aus der Arena.

Auf den Tag genau fünf Monate ist das her. Und seitdem hat Rafael Nadal kein Turnier mehr bestritten. "Ich habe jeden Tag gearbeitet", berichtete er nun in Manacor, aber es sei wenig Besserung in Sicht. "Es ist ein Moment, in dem ich versuchen muss innezuhalten und zu sehen, ob sich der Körper regeneriert und die Last von allem abnimmt", sagte er. "Wenn ich mich bereit fühle, komme ich wieder." Das Pariser Turnier, das steht jetzt schon fest, wird ein anderes sein ohne seinen Triumphator.