Tennisprofi Garbiñe Muguruza:Einfach mal weg

Sie schwärmte von der Verbindung zu den mexikanischen Zuschauern, als in Venezuela geborene Spanierin fühlte sie sich bis zum Schluss bestens unterstützt, bis zu ihrem Sieg beim bedeutenden Saisonabschlussturnier der Frauen-Profitennistour, dem ersten in ihrer längst erfolgreichen Tennisvita. Solche Triumphe, sagte Muguruza, würden ihren Ehrgeiz "befeuern", und sie betonte: "Ich bin sehr motiviert, die Grand Slams zu spielen, deren Pokale ich noch nicht zu Hause stehen habe. Auf die warte ich immer noch. Insgesamt sind es die großen Trophäen, die mich motivieren." Dann fügte sie noch an: "Ich befinde mich wirklich im besten Moment meiner Karriere."

Nun, Anfang Februar 2024, weiß die Tenniswelt: Jene Spielerin, die sich damals als Beste in die Winterpause verabschiedet hatte, wird es so wohl nicht mehr geben. Ihre Entwicklung als Profi spiegelt sich seit dieser Woche auch in der Weltrangliste wider. Erstmals seit 2008 wird Muguruza nicht mehr im WTA-Ranking geführt, was sich angebahnt hat. Sie hatte ein Jahr lang nicht mehr gespielt, nach zwölf Monaten, so ist die Regel, werden die alten Ergebnisse gelöscht. Ihr bis dato letzter Auftritt datiert auf den 30. Januar 2023, da unterlag sie der jungen Tschechin Linda Noskova in Lyon, 1:6, 4:6.

Detailansicht öffnen Hopp oder top: Garbiñe Muguruzas Spiel war riskant, aber brachte ihr auch zwei Grand-Slam-Triumphe ein. (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

Die Fallhöhe ihres schleichenden Verschwindens ist außergewöhnlich, denn Muguruza war eine der schillernden Persönlichkeiten des Tennissports. Solche Menschen verschwinden in der Regel nicht einfach, beziehungsweise, sie können es gar nicht - weil sie derart im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Muguruza war die Nummer eins der Weltrangliste, Ende 2017, für vier Wochen. Sie gewann die French Open 2016 und, das Größte im Tennis, den Rasenklassiker in Wimbledon 2017. Sie warb daraufhin für Luxusmarken, zierte Titelseiten von Magazinen, 2018 erhielt sie eine Einladung für die Oscars als Zuschauerin. Dort posierte sie mit anderen Sportprominenten, etwa der später verunglückten Basketballikone Kobe Bryant.

Muguruza war nach beruflichen Kriterien ganz oben angelangt, aber es gab da auch immer, das war kein Geheimnis in der Branche, eine Muguruza, die andere Interessen neben dem Tennis pflegte: Mode, Kunst, Kultur. Wenn man so will, gelang ihr nun ein besonderer Spagat: der Rückzug in diese andere Welt - und zugleich ins Privatleben, obwohl sie noch nicht offiziell als Tennisspielerin aufgehört hat.

Ihren späteren Verlobten lernt sie im Central Park in New York kennen - er sprach sie einfach an wie ein Fan

Beizeiten wirkt es sogar so, als würde sie sich einen Spaß daraus machen und mit der Rolle, ein Rätsel für die Öffentlichkeit zu sein, spielen. Ein paar wenige Male hat sie sich ja kurz geäußert, etwa in den sozialen Medien wie Anfang 2023, als sie aus einer Pause heraus mitteilte: "Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, war wirklich gesund und großartig, also werde ich diese Zeit bis zum Sommer verlängern."

Im Frühsommer dann verkündete sie im spanischen Magazin Hola ihre Verlobung mit einem gewissen Arthur Borges, den sie auf ungewöhnliche Weise kennengelernt hatte, während den US Open 2021 in New York. "Mein Hotel lag in der Nähe des Central Park, und da ich Langeweile hatte, dachte ich, ich könnte spazieren gehen", erzählte Muguruza. "Ich gehe raus und treffe ihn auf der Straße. Plötzlich dreht er sich um und sagt: ,Viel Glück bei den US Open'. Ich dachte nur: ,Wow, er sieht so gut aus.'" Die beiden sind heute noch ein Paar, angeblich soll 2024 die Hochzeit stattfinden.

Auf dem Platz wird sie folglich weiter fehlen. Ihr für Anfang 2024 angekündigtes Comeback fand abermals nicht statt. Spielerisch war Muguruza eine, die ungemein aggressiv auf die Bälle einschlug, hopp oder top, das war ihre Devise, die an guten Tagen alles ermöglichte und an schlechten alles ruinierte. Sie hatte eine große Fangemeinde - und hat sie noch, 854 000 Nutzer folgen ihr bei Instagram, eine halbe Million bei X, vormals Twitter.

Ihre Erfolge zuvor geben Muguruza nun ganz offensichtlich eine Freiheit, ihr Leben so zu ändern, wie sie das für richtig hält. Muguruza, das unterschied sie schon früher von vielen Kolleginnen, war manchmal distanzierter zum reisenden Tross der Tour, sie blickte aus der Tennisblase auch mal hinaus in die Welt, auf ihre Weise. Sie trug gerne Sportkleidung, aber genau so gerne Abendkleider mit Stöckelschuhen. Sie brennt bis heute für Mode, ihre Passion. Sie wollte schon länger den Kilimandscharo, Afrikas höchsten Berg besteigen, also tat sie es, Ende 2019, bei minus zwölf Grad stand sie auf dem Gipfel. Wenige Wochen später stand sie im Finale der Australian Open (und verlor gegen die Amerikanerin Sofia Kenin). Laut dem britischen Express darf sie sich inzwischen Zumba-Lehrerin nennen, Salsa hatte sie bekanntlich auch immer gerne getanzt.

Theoretisch könnte Muguruza als zweimalige Grand-Slam-Siegerin auf unbegrenzte Wildcards hoffen

Zur Freiheit, die sie auslebt, gehört offenbar auch, sich konsequent aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, was bei einer Spurensuche zu ihr auffällt. Weder ihr langjähriger Manager noch ihre frühere PR-Frau kommentieren Anfragen, auch die WTA hält sich bedeckt. Dem Vernehmen nach, das immerhin ist zu hören, wolle Muguruza nun einfach das nachholen, was sie als Profi verpasste. Tatsächlich hat sie diesen Schritt, dass sie eines Tages in ein neues Leben wechseln würde, früher angedeutet, wenn auch kurz, 2018 im englischen Guardian. "Seit ich jung war, war alles nur Tennis, Tennis, Tennis", sagte sie damals. "Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kann ich dieses Kapitel abschließen." Offenbar ist er längst schon da.

Theoretisch könnte Muguruza als zweimalige Grand-Slam-Siegerin auf unbegrenzte Wildcards hoffen, sollte sie doch auf die Tour zurückkehren wollen. Ihre jüngsten Instagram-Einträge zeigen sie aber nicht im Tennisdress, sondern im Museum, beim Tiramisu-Zubereiten, in Model-Pose, mit ihrem Freund. Sie sieht glücklich aus.