Vorsichtig öffnet Tennisprofi Daniel Masur die Tür, er streckt den Kopf durch den Spalt, bleibt aber stehen. "Könnte ich Bälle haben", fragt er höflich. Es ist kurz nach neun Uhr morgens, wie auf Kommando springt Robert Frank zur Seite, greift nach einer Dose und reicht sie Masur. Frank ist für die Medienarbeit des TC Großhesselohe zuständig, aber wer etwas auf die Schnelle erledigen kann, wird das an diesem besonderen Tag tun.

Der Deutsche Tennis-Bund hat die "German Pro Series" ins Leben gerufen, eine Turnierserie für Profis. In Gruppenphasen, über sieben Wochen verteilt, versuchen sich 32 Männer und 24 Frauen für eine finale Veranstaltung der jeweils besten Vier zu qualifizieren. Ab diesem Dienstag bis Freitag kämpfen in Großhesselohe je acht Männer um den Einzug in die nächste Gruppenphase, die besten vier kommen weiter. Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber spielen nicht mit, aber das ist nicht schlimm, der Wettbewerb ist eher für einen wie Masur gedacht, 250. der Weltrangliste, und auch für einen wie Kevin Krawietz, seinen Gegner an diesem kühl-feuchten Morgen. "Für die Profis ist es wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben", wird Masur noch sagen. In Corona-Zeiten, in denen es nichts zu verdienen gab, ist diese Serie ein erster Anker, an dem sich die Profis festhalten können. Es wird ja auch Preisgeld verteilt, der Beste pro Vorrunden-Veranstaltung erhält 5000 Euro.

"Mal sehen, was meine Einzelkünste machen", sagt Krawietz seinerseits erwartungsfroh. Er steht Klaus Langenbach gegenüber, seinem Trainer, beide tragen keine Maske, aber: zwei Meter Abstand, alles in Ordnung. Krawietz ist der eine Teil des Erfolgsduos Krawietz/Mies, das vor einem Jahr fast zur gleichen Zeit in Paris den French-Open-Titel durchaus sensationell errungen hatte. Unter ernsteren Bedingungen mal wieder ein Match zu bestreiten, darum geht es nun auch Krawietz. Nur vor sich hintrainiert haben sie alle in den vergangenen Wochen lange genug. Und als er und Masur gefragt werden, wann sie letztmals offiziell gespielt haben, müssen sie schon überlegen. Im Februar trat Krawietz beim Davis Cup in Düsseldorf an, beim Sieg gegen Weißrussland. Masur war in Südafrika im Einsatz. Damals hätten beide nicht ahnen können, das sie sich im Juni in Großhesselohe, mit Masken im Gepäck, duellieren würden.

Atmosphärisch ähnelt die Veranstaltung einem Punktspiel in der Verbandsrunde, nur ohne Schnitzel danach. Als wären sie die jeweilige Nummer eins ihrer Mannschaften marschieren Krawietz und Masur eher wie Klubmeister unaufgeregt auf den Center Court, der den Namen des TCG-Ehrenpräsidenten trägt. Court Leo Benz statt Court Philippe Chatrier in Paris dann eben. Es gibt keine Ballkinder, keine Linienrichter, eine Plane hinter den Grundlinien ist mit Werbung übersät. Das immerhin ist gleich. Per Münzwurf wird über die Wahl von Auf- oder Rückschlag entschieden. Los geht's. Tennis in Reinform. Aber natürlich unterscheidet sich dieses Match doch dezent von Hobby-Spielen. Nicht nur vom Niveau her.

Auf dem Hochsitz in der Mitte hat eine Schiedsrichterin Platz genommen, drei hat der DTB insgesamt abgestellt. Oben auf einer Art Galerie hat ein Mann vom Tenis Channel eine kleine Kamera aufgebaut. Da Zuschauer nur beim Turnier in Neuss (100) erlaubt sind, können höchstens Großhesselohes Mitglieder mal kurz rüber schielen. Über die Absperrung, eine rote Kordel, dürfen auch sie nicht steigen. Das ist, noch, nur Helfern wie Frank und Journalisten gestattet. Mehr als 20 hätten sich angemeldet, erzählt Frank und staunt selbst. Bei Bundesligaspieltagen kommen nur eine Handvoll. Der BR wird später auch mit einem ganzen Team auftauchen und Michael Kohlmann, den Davis-Cup-Teamchef und Bundestrainer, interviewen. Im Klubhaus herrscht derweil gemütlicher Betrieb. Zwei Männer essen Pasta, die Espressomaschine zischt. Auf der Terrasse sitzen drei Herren, jeder an einem Tisch, während Christopher Kas vorbeiflaniert. Der Teammanager Großhesselohes, Ex-Trainer von Mona Barthel und nun von Peter Gojowczyk, hatte zuvor, nach dem ersten Satz von Masur und Krawietz, den Platz für die beiden abgezogen. Ruckzuck und erledigt. So läuft das hier.

Nach den Matches, vier pro Tag, finden in der Tennishalle sogar Pressekonferenzen statt, Krawietz hat noch mal nett von seiner Zeit als Hilfskraft bei Lidl erzählt, als er vier Wochen lang Kisten schleppte, um Gutes zu tun. Medial "war da viel los, fast mehr als nach dem French-Open-Sieg". Masur verrät, er fühle sich trotz allem privilegiert und wolle auch helfen, für Kinder plane er etwas. Er freute sich aber auch über seinen 7:5, 7:5- Erfolg, er habe sich durchaus wie bei einem echten Turnier gefühlt. Geschenke haben die Spieler übrigens auch erhalten, vom DTB, Handtücher, Duschpröbchen, so was. "Grundsätzlich muss man dem Veranstalter ein großes Kompliment machen", sagt Masur noch vor den nächsten Matches, Matthias Bachinger wird gegen Tobias Simon verlieren, Gojowczyk gegen Milan Welte. In normalen Zeiten hieße es: überraschend. An diesem Tag sind Resultate nachrangig. Sie spielen wieder Wettkampftennis. "Es macht Spaß", sagt Krawietz. Er strahlt.