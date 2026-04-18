Am Ende bäumte sich Alexander Zverev noch einmal auf, er schaffte ein Break, nahm seinem Gegner das Aufschlagspiel ab, doch eine Wende folgte nicht mehr. Flavio Cobolli, 23, der 16. der Weltrangliste aus Florenz, war zu stark, zu souverän bis zum letzten Ballwechsel. Er gewann direkt das Aufschlagspiel von Zverev und siegte 6:3, 6:3 nach 1:10 Stunden Spielzeit. Im Finale trifft Cobolli auf den Amerikaner und Weltranglistensechsten Ben Shelton, der den Slowaken Alex Molcan 6:3, 6:4 besiegte.

Damit verpasste der Weltranglistendritte aus Hamburg die Chance auf seinen vierten Turniersieg bei den BMW Open. Er wäre der Rekordchampion im MTTC Iphitos geworden, so bleibt er bei drei Titeln wie der frühere Profi Philipp Kohlschreiber. Im vergangenen Jahr hatte Zverev im Finale Shelton bezwungen.

Nach Zverevs Niederlage gedenken Boris Becker und Michael Stich noch einmal dem verstorbenen Niki Pilic

Dabei war die Bühne genau so, wie es Zverev mag. Die Sonne schien, die Arena vor dem Klubhaus des MTTC Iphitos war mit 6500 Zuschauern bestens gefüllt, auch seine Lebenspartnerin Sophia Thomalla war erstmals während dieses Turniers auf der Anlage. Doch von Beginn an fand Zverev nicht zu seinem Spiel, verfiel in sein altes Muster, stand viel zu passiv und zu weit hinter der Grundlinie.

Ein dauerhaftes Aufbäumen gelang ihm nicht. Die statistischen Werte verdeutlichten das Leistungsgefälle der beiden Kontrahenten an diesem sommerlichen Frühlingstag. Zverev returnierte schlecht und gewann bei Cobollis erstem Aufschlag nur acht von 32 Punkten. Beim zweiten Aufschlag waren es sieben von 17 Punkten. Cobolli dagegen glänzte vor allem bei den direkten Gewinnschlägen, 32 Winner gegenüber 10 von Zverev sprachen Bände. Immerhin eine deutsche Beteiligung gibt es am Finalsonntag. Das Doppel Jakob Schnaitter (30, Wasserburg/Inn) und Mark Wallner (26, München) hat überraschend das Endspiel erreicht.

Zverev benannte später Kräfteverschleiß als Grund der Niederlage. „Ich muss sagen, meine Beine waren nicht mehr da“, sagte er, „ich habe sehr, sehr viel Tennis gespielt.“ Seine Erkenntnis: „Wenn du zehn, 20 Prozent langsamer bist und er dann so ein Match spielt, wird es schwierig.“ Er ist sich sicher, dass er sich aber bald erholen wird. „Ein paar Tage frei sind hilfreich, die habe ich jetzt. Ich habe sechs Tage bis zu meinem nächsten Match. Das ist mehr, als ich gehabt habe in den letzten paar Monaten.“ In Madrid findet ab der kommenden Woche das ATP-Turnier der Masters-Serie statt, danach folgen das Masters-Turnier in Rom und die French Open.

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Am kommenden Montag wird Zverev 29 Jahre alt, feiern wird er nicht: „Die Party lasse ich jetzt mal ausfallen, ich muss mich mal wirklich regenerieren.“ Dass er noch von den beiden Profis Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die in der Weltrangliste einzig vor ihm stehen, manches lernen könne, machte Zverev klar: „Carlos und Jannik machen es schon schlau, dass sie nicht jede Woche spielen“, sagte er. Sein Plan nun: „Das Hauptziel ist es, in Paris das beste Tennis zu zeigen.“

Cobolli, der 2025 den Titel beim Sandplatzturnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen hatte, brach nach dem Match minutenlang in Tränen aus. Kauernd saß er auf dem Spielersessel am Platzrand. „Ein Freund von mir ist gestern gestorben“, sagte er bei einem kurzen Interview auf dem Centre Court. Viel mehr konnte er kaum sagen, so betroffen war er. Später, bei einem weiteren Interview beim Sender Joyn, sagte Cobolli, dass ein 13 Jahre alter Junge, der in seinem Klub in Rom Mitglied sei und den er bestens kenne, verstorben sei. „Ich will diesen Sieg ihm widmen, ich spielte daher mit einer langen Binde am Arm“, erklärte Cobolli. „Ich dachte das ganze Match an ihn.“

Nach der Partie ging es traurig weiter, es folgte eine kurze, stilvolle Gedenkfeier für den früheren Davis-Cup-Teamchef Niki Pilic. Der Kroate, eine Legende im Tennissport, war im vergangenen September im Alter von 86 gestorben. Die früheren deutschen Davis-Cup-Sieger, die unter Pilics Verantwortung spielten, betraten den Platz, Boris Becker, Michael Stich, Carl-Uwe Steeb, Eric Jelen, Marc-Kevin Goellner und Patrik Kühnen; Letzterer ist seit vielen Jahren Turnierdirektor der BMW Open.