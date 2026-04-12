Andere Woche, anderer Belag, gleicher Ausgang: Alexander Zverev hat auch das dritte Halbfinal-Duell mit Jannik Sinner binnen vier Wochen klar verloren. Beim Masters von Monte-Carlo unterlag der gebürtige Hamburger nach einer vor allem zu Anfang arg fehlerhaften Darbietung dem Südtiroler 1:6, 4:6 und kassierte seine achte Niederlage in Serie gegen Sinner; zum fünften Mal hintereinander ohne Satzgewinn.

Im zweiten Halbfinale setzte sich der Spanier Carlos Alcaraz gegen den monegassischen Lokalmatador Valentin Vacherot mit 6:4, 6:4 durch. Damit spielen die Dauerrivalen Sinner und Alcaraz am Sonntag (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) nicht nur um den Turniersieg, sondern auch um die Nummer eins in der Weltrangliste.

„Ich bin etwas müde“, sagte Zverev nach seiner Niederlage, „und wenn du nicht dein Bestes zeigen kannst, ist er wie eine Wand, er bietet dir nichts an.“ Nach nur 34 Minuten hatte Sinner den ersten Satz gewonnen und nach 1:22 Stunden seinen ersten Matchball verwandelt. Insgesamt zog Zverev ein positives Zwischenfazit für diese Saison, „ich spiele okay, aber diese Woche war ich nicht gut“. Das Ernüchternde für Zverev bleibt: „Ich verliere gegen Carlos und Jannik in diesem Jahr. Das muss ich ändern.“

Für Sinner war es im 13. Aufeinandertreffen mit Zverev der neunte Sieg. Erst zum dritten Mal maßen sich Deutschlands und Italiens bester Spieler auf Sand. 2020 hatte Sinner das erste direkte Duell überhaupt im Achtelfinale der France Open gewonnen. Der 28 Jahre alte Zverev wird in dieser Woche beim Münchner ATP-Turnier antreten, er ist beim MTTC Iphitos der Titelverteidiger.