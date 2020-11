Zumindest ein deutscher Tennisspieler hat am Mittwoch das Viertelfinale beim ATP-Challenger-Turnier in Eckental erreicht. Bei den internationalen deutschen Hallenmeisterschaften bezwang der Hamburger Qualifikant Marvin Möller im deutschen Achtelfinalduell Mats Rosenkranz 6:2, 6:4. An diesem Donnerstag könnte ihm noch Matthias Bachinger folgen, der auf den Schweizer Marc-Andrea Hüsler trifft. Leicht wird es für den Münchner allerdings nicht werden, denn Hüsler zeigte sich zuletzt in starker Form: Er gewann Ende Oktober das Challenger-Turnier in Ismaning. Ausgeschieden in Eckental sind der Nürnberger Johannes Härteis in drei Sätzen gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda sowie das 17-jährige Talent Max Rehberg vom TC Aschheim. Rehberg lieferte dem an Nummer vier gesetzten Russen Jewgeni Donskoi lange einen zähen Kampf und schrammte beim mit 88 520 Euro dotierten Turnier nur knapp an einer Überraschung vorbei. Trotz Matchbällen verlor Rehberg am Ende 6:3, 3:6, 6:7 (5).