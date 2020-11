Der Qualifikant Marvin Möller hat das Halbfinale beim ATP-Challenger-Turnier in Eckental erreicht. Der Hamburger, die Nummer 1495 der Welt, schaffte im Viertelfinale die große Überraschung gegen die Nummer 105, Kamil Majchrzak. Möller bezwang den an Nummer eins gesetzten Polen glatt 6:4, 6:2. Am Samstag ab 11 Uhr wartet auf den 21-Jährigen in der Vorschlussrunde der Inder Ramkumar Ramanathan - immerhin die Nummer 206 der Welt. Ramanathan verlor im Turnier bislang keinen Satz, im Viertelfinale besiegte er den Russen Jewgeni Donskoi 6:2, 6:1. Im zweiten Halbfinale beim 88 520 Euro dotierten Event in Mittelfranken stehen sich Ilja Iwaschka (Belarus) und Sebastian Korda (USA), der Sohn des früheren Australian-Open-Gewinners Petr, gegenüber.