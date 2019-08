8. August 2019, 19:43 Uhr Tennis Mit Trommeln und Trompeten

Der Deutsche Benjamin Hassan kletterte in den vergangenen beiden Jahren um 700 Plätze in der Weltrangliste - und spielt im Davis Cup für den Libanon.

Von Raphael Späth

Augsburg ist die Stadt mit den meisten gesetzlichen Feiertagen in Deutschland, am 8. August feiert die Stadt das Hohe Friedensfest anlässlich des Endes der Unterdrückung während des Dreißigjährigen Krieges. Davon profitierte in dieser Woche auch der Tennisklub: Am botanischen Garten findet das erste größere ATP-Turnier in der Stadt statt. "Wir haben die perfekte Woche für das Turnier erwischt", erzählt Turnierdirektor Dominik Schulz. Bereits am Donnerstagmorgen um 11 Uhr ist die Haupttribüne mit gut 500 Plätzen gut gefüllt gewesen. Auf dem Platz stand mit dem Koblenzer Benjamin Hassan einer der aufstrebenden deutschen Tennisprofis.

Innerhalb von zwei Jahren hat er sein Ranking in der Weltrangliste um 700 Plätze verbessert. Inzwischen, mit 24 Jahren, wird er als Nummer 302 gelistet, Tendenz steigend. Beim Challenger-Turnier im italienischen Vicenza Ende Mai erreichte er zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale, auch beim Challenger in Augsburg zeigte er sein Potenzial: Im Achtelfinale traf er auf den Argentinier Facundo Mena, der 61 Plätze hinter ihm im Ranking liegt. Im ersten Satz beeindruckte Hassan mit spektakulärer Spielweise die Zuschauer, immer wieder sorgte er durch eingestreute Stoppbälle für Überraschungsmomente - der Satz ging mit 6:4 an ihn. "Diese Lockerheit zeichnet mein Spiel auch aus. Ich gehe die ganze Sache nicht so verkrampft an wie die anderen", erzählte er danach.

Nur ist ihm diese Lockerheit im zweiten Satz abhanden gekommen, nach einem Break zum 1:3 brach er komplett ein. Fehler folgte auf Fehler, Hassan fing an, mit seinem Spiel zu hadern. Auf dem Center Court wurde es immer stiller - und das Spiel noch zu drehen gelang Hassan nicht. Nach einem am Ende doch deutlichen 6:4, 1:6 und 0:6 musste er seinem Gegner gratulieren. "Ich hatte gestern Abend Schüttelfrost und habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen, deshalb wusste ich, dass ich keine drei Sätze durchhalten werde", sagte Hassan. "Nach dem Break im zweiten Satz hat der Kopf komplett zugemacht, und dann hast du keine Chance mehr."

An den sieben gewonnenen Weltranglistenpunkten in der Woche des Augsburger Tennisturniers änderte die Niederlage jedoch nichts mehr. In seiner Situation, sagte Hassen, "ist jeder Zähler Gold wert." Noch gehört er zu den Profis, die vom Preisgeld bei den Reisen rund um den Globus alleine nicht leben können. Im Gegensatz zu manch anderem deutschen Spieler in ähnlicher Weltranglistenregion hat er aber noch ein weiteres Standbein: den Davis Cup.

Seit 2018 tritt er dort aber nicht für sein sondern für das Heimatland seiner Eltern an, den Libanon. "Vor gut zwei Jahren kam der libanesische Verband auf mich zu, weil sie ein Team aufbauen wollten", erzählt Hassan, der beide Staatsbürgerschaften besitzt. Seine Bilanz lautet 4:1, vergangenes Jahr konnte das Team alle vier Matches gewinnen - im Oktober geht auf Sand gegen Usbekistan. Und während die Einsätze für die Nationalteams auch im Tennis für jeden Spieler ein emotionales Erlebnis sind, kommen bei Hassan für seinen Sport ungewöhnliche Umstände hinzu: "Die Stimmung ist einmalig. Es kommen zwar etwa so viele Zuschauer, wie in Augsburg. Allerdings bringen die Libanesen Trommeln und Trompeten mit, schreien während den Ballwechseln und feuern die Spieler enorm an." Auch in Augsburg wurde Hassan mit Applaus verabschiedet, nur die Trompeten fehlten.