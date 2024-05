In Rom hat er gekonnt den Umstand ausgenutzt, dass Jannik Sinner und Carlos Alcaraz verletzt fehlten, Novak Djokovic und Rafael Nadal früh verloren. Zverev schlug im Viertelfinale den US-Amerikaner Taylor Fritz und dann zwei Chilenen: den Djokovic-Bezwinger Alejandro Tabilo im Halbfinale, dann Nicolas Jarry im Finale. Beim 6:4, 7:5 zeigte er seine wohl beste Turnierleistung, gewann beeindruckende 36 von 38 Punkten mit seinem ersten Aufschlag und war in den entscheidenden Momenten in beiden Sätzen der bessere, reifere Spieler.

Durch den Erfolg klettert Zverev in der ATP-Weltrangliste von Rang fünf auf Rang vier, erüberholt damit den Russen Daniil Medvedev. Bei den am Sonntag beginnenden French Open auf rotem Sand in Paris kann er somit erst im Halbfinale auf einen der drei topfesetzten Spieler Novak Djokovic (Serbien), Jannik Sinner (Italien) oder Carlos Alcaraz (Spanien) treffen: "Das ist das Turnier, das ich gewinnen möchte, auf das ich mich am meisten freue", sagte Zverev. Die Voraussetzungen sind bestens.