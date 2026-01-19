Die ATP, die Tennistour der Männer, hatte sich vor gut zehn Jahren die Kampagne namens NextGen ausgedacht, die nächste Generation an Talenten wurde seinerzeit massiv beworben. Bei diesen Australian Open wäre es jetzt angebracht, endlich mal auf die NextSen umzuschwenken, auf die fähigen Senioren, die an diesem zweiten Turniertag in Melbourne glänzten.
Djokovic bei den Australian Open
Rücktrittsgedanken? Novak Djokovic, 38, redet lieber darüber, was ihn auf die alten Tage antreibt. Im Hintergrund gestaltet der erfolgreichste Spieler der Geschichte derweil sein Leben neu.
Von Gerald Kleffmann
Tennisprofi Alexander Zverev erlebt nur anfangs ein kompliziertes Match gegen den Kanadier Gabriel Diallo zum Start in die Australian Open. Amüsant verläuft sein Interview danach mit Andrea Petkovic.
