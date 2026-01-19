Zum Hauptinhalt springen

Djokovic bei den Australian OpenDer Freigeist liebt immer noch den Adrenalinrausch

Lesezeit: 4 Min.

„Wenn alle Puzzleteile zusammenpassen, kann ich jeden schlagen“: Novak Djokovic.
„Wenn alle Puzzleteile zusammenpassen, kann ich jeden schlagen“: Novak Djokovic. (Foto: Tingshu Wang/Reuters)

Rücktrittsgedanken? Novak Djokovic, 38, redet lieber darüber, was ihn auf die alten Tage antreibt. Im Hintergrund gestaltet der erfolgreichste Spieler der Geschichte derweil sein Leben neu.

Von Gerald Kleffmann

Die ATP, die Tennistour der Männer, hatte sich vor gut zehn Jahren die Kampagne namens NextGen ausgedacht, die nächste Generation an Talenten wurde seinerzeit massiv beworben. Bei diesen Australian Open wäre es jetzt angebracht, endlich mal auf die NextSen umzuschwenken, auf die fähigen Senioren, die an diesem zweiten Turniertag in Melbourne glänzten.

Zur SZ-Startseite

Australian Open
:Zverev gewinnt und lehnt Heiratsantrag ab

Tennisprofi Alexander Zverev erlebt nur anfangs ein kompliziertes Match gegen den Kanadier Gabriel Diallo zum Start in die Australian Open. Amüsant verläuft sein Interview danach mit Andrea Petkovic.

Von Gerald Kleffmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite