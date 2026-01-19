Die ATP, die Tennistour der Männer, hatte sich vor gut zehn Jahren die Kampagne namens NextGen ausgedacht, die nächste Generation an Talenten wurde seinerzeit massiv beworben. Bei diesen Australian Open wäre es jetzt angebracht, endlich mal auf die NextSen umzuschwenken, auf die fähigen Senioren, die an diesem zweiten Turniertag in Melbourne glänzten.