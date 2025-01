Das deutsche Davis-Cup-Team muss im Erstrundenspiel gegen Israel an diesem Freitag und Samstag nach Alexander Zverev auch auf Jan-Lennard Struff verzichten. Der 34-Jährige ist an einem Infekt erkrankt und fällt für die Partie im litauischen Vilnius aus. Für ihn rückt Daniel Masur nach. Zverev hatte bereits frühzeitig abgesagt, um sich von den Strapazen bei den Australian Open zu erholen. Für Masur, 30, ist es nach 2016 die zweite Nominierung für das deutsche Davis-Cup-Team. Zudem gehören Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer und die Doppelspezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz zur Mannschaft. Aus Sicherheitsgründen wird die Begegnung nicht in Israel, sondern in Vilnius ausgetragen.