Daniel Masur hat beim Challengerturnier in Eckental als einziger Deutscher überraschend das Halbfinale erreicht. Der 26-jährige Bückeburger, der in München wohnt und an der Tennisbase in Oberhaching trainiert, gewann sein Viertelfinal-Match am Freitag gegen den rund 40 Weltranglistenplätze besser postierten Inder Ramkumar Ramanathan problemlos mit 6:3 und 6:3. Im Halbfinale am Samstag trifft der Weltranglisten-241. Masur auf den Schweizer Marc-Andrea Huesler, der ebenso überraschend dem topgesetzten Australier Jordan Thompson bei seinem Zweisatz-Sieg am Freitag keine Chance ließ. Thompson war als Weltranglisten-68. klarer Favorit auf den Turniersieg. Das zweite Halbfinale spielen der Tscheche Tomas Machac und der US-Amerikaner Maxime Cressy.

Masur, der in Eckental von Tennisbase-Cheftrainer Lars Uebel betreut wird, hat ein Jahr mit wenigen Höhen und vielen Tiefen hinter sich. Durch einen 6:3, 6:7, 7:5-Finalsieg gegen seinen Trainingspartner Matthias Bachinger gewann Masur im französischen Quimper im vergangenen Frühjahr sein erstes Challengerturnier auf der ATP-Tour, er kletterte danach bis auf Platz 158. Danach erlitt Wally, wie Masur in Anlehnung an den früheren australischen Topspieler Wally Masur genannt wird, viele Erstrunden-Niederlagen. Doch im Sommer kam er ausgerechnet in Wimbledon zurück, überstand die Qualifikation und verlor erst sein Erstrundenspiel in vier Sätzen. Rund 56 000 Euro Preisgeld bekam er dafür - in Eckental würden es, im Falle eines Turniersieges, gut 6000 Euro sein.