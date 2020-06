Die Begeisterung vieler Profis für die nun feststehende Durchführung der US Open hält sich in Grenzen. Das Grand-Slam-Turnier wird kompliziert im Ablauf - offen ist, ob alle Topspieler auch wirklich antreten werden.

Am Dienstag ließ Andrew Cuomo eine kurze Erklärung verschicken. "Die US Open finden in Queens, NY, statt, ohne Fans vom 31. August bis 13. September", teilte der Gouverneur des Bundesstaates New York mit. Es war die letzte Nachricht, die für die Wiederaufnahme der Tennissaison benötigt wurde. Nach 13 Wochen des Stillstands stimmte also auch die Politik der Entscheidung der ATP- (Männer) und WTA-Tour (Frauen) zu, in den USA den gemeinsamen Restart angehen zu wollen. In Palermo könnte es Anfang August schon ein Frauenturnier geben; die Männer beginnen dann in Washington (16. August), das Cincinnati-Event von Männern und Frauen wird nach New York verlegt, direkt vor die US Open.

"Es ist ermutigend zu sehen, dass es vorangeht, damit wir diesen Sommer wieder auf dem Platz zurück sein können", begrüßte Garbiñe Muguruza, Wimbledon-Siegerin von 2017, diese Schritte. Das Auffallende an der Reaktion der Spanierin: Sie war relativ alleine mit ihrem Wohlwollen. Viele Spitzenspieler, die sonst täglich twittern, tauchten ab. Die Weltranglisten-Zweite Simona Halep gab bekannt, sie verzichte auf die USA-Wettbewerbe und steige erst in Europa ein, wenn im September Madrid, Rom und Paris anstehen. Die Kanadierin Gabriela Dabrowski, Siebte der Doppel-Weltrangliste, setzte einen viel beachteten Online-Brief ab, in dem sie auflistete, was sie alles am Rückkehr-Konzept störe.

Nur einen Tag, nachdem der Beschluss steht, dass wieder Profitennis gespielt wird, drängt sich das Bild auf: Es gibt kaum eine andere Sportart, die es bei ihrer Wiederaufnahme so wenigen recht machen kann. Dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic passte es schon zuvor nicht, als es hieß, nur eine Begleitperson sei bei den US Open erlaubt. Sein Team füllt einen halben Bus. Dass er nun zwei mitnehmen darf, wird ihn kaum mehr begeistern. Rafael Nadal war der ganze Plan aufgrund der Corona-Situation nie geheuer, so wirkte es, zudem setzt er sicher mehr auf seinen 13. French-Open-Titel. Ob Alexander Zverev spielt, ist auch fraglich, er hält wie Djokovic die Abläufe für nicht wirklich zumutbar. Ob die Rahmenbedingungen so menschenunwürdig sind, wie diese Spieler suggerieren, ist sicher eine Frage der Perspektive. In jedem Fall sind viele Rahmenbedingungen ganz anders als vor Corona. Vor allem sind sie kompliziert.

Die USTA - der amerikanische Tennis-Verband und Ausrichter des Grand-Slam-Turniers - fasste in einem zweiseitigen Schreiben die nötigsten Regeln zusammen. Das Sicherheitskonzept sieht den Versuch einer Blasenbildung vor. Die Profis müssen privat anreisen, ab Betreten etwa des TWA-Hotels (jeder Profi erhält zwei Zimmer zugeteilt) beginnt die interne Kasernierung (außerhalb in Häusern wie in Wimbledon zu wohnen, ist aber erlaubt). Ständige Tests samt Temperaturmessungen folgen im Hotel, Busse mit Platz für 55 Leute werden höchstens halb besetzt und pendeln hin und her. Überall gilt das Gebot des Abstandhaltens. Auf den Wegen zu den Plätzen müssen Masken getragen werden. Wer positiv ist, muss in Quarantäne und zwei Wochen im Hotel bleiben.

Die gesamte Turnier-Gestaltung wird auch anders sein. Die Qualifikation fällt weg, Betroffene sollen entschädigt werden. Die Doppelfelder sind auf 32 Teams begrenzt. Die Rangliste soll wieder aktiviert werden, final steht das Rechenprozedere indes noch nicht, nach dem neue Ergebnisse einfließen sollen. In einem internen Schreiben der WTA, das der SZ vorliegt, ist auch von sechs Prozent weniger Preisgeld bei den US Open die Rede. Bei Turnieren der "International"-Kategorie beträgt die Einbuße 18 Prozent. Bei Turnieren darunter bis zu 30 - und gar bis zu 40 Prozent, wenn ohne Zuschauer gespielt wird.