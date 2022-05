Von klef, Paris

Sie ließ den Schläger fallen, irgendetwas muss man ja machen, wenn etwas Bedeutungsvolles passiert, das haben Tennisprofis verinnerlicht. Martina Trevisan strahlte, aber anders als zuvor in ihrem Match, in dem sie wieder diesen Trick angewendet hatte. Dabei lächelt sie bewusst, vor besonders wichtigen Aufschlägen zum Beispiel, und es sieht manchmal sehr eigenwillig aus: Sie geht an die Grundlinie. Ernster Blick. Sie nimmt den Ball. Und auf einmal, ohne dass ein Grund erkennbar wäre, lächelt sie. Aber was soll man sagen? Die 28 Jahre alte ungesetzte Italienerin aus Florenz hat am Dienstag den größten Erfolg ihrer Karriere erzielt. Trevisan besiegte im Viertelfinale die kanadische US-Open-Finalistin Leylah Fernandez, auch eine Linkshänderin, mit 6:2, 6:7 (3), 6:3 und steht damit erstmals im Halbfinale von Paris.

Nach den gut eineinhalb Wochen, seitdem die French Open laufen, ist Trevisan somit eine der Überraschungen. Ein bisschen hatte sich diese aber auch angebahnt. In Rabat hatte sie kürzlich ihren ersten Turniersieg errungen. Sie war in Form. Überdies behagt ihr die Grand-Slam-Veranstaltung in Paris, vor zwei Jahren erreichte sie als Qualifikantin die Runde der letzten acht. Damals lernte die Tennis-Öffentlichkeit ihre Geschichte kennen, als Teenager hatte sie an Essstörungen gelitten und drei Jahre lang kein Match bestritten. Trevisan, 59. der Weltrangliste, ist zwar nicht die talentierteste Spielerin, auch nicht die größte (1,60 Meter). Aber sie spielt mit Passion. Später erklärte sie, wie wichtig zwei frühere italienische Profis für sie seien.

Francesca Schiavone, die 2010 in Paris siegte, und Flavia Pennetta, die 2015 bei den US Open triumphierte, seien ihre "größten Inspirationen". Ihren Vornamen jedoch habe ihre Mutter aufgrund einer anderen Spielerin gewählt: "Sie gab ihn mir wegen Navratilova", sagte sie und lachte. "Kein Druck. Ich mag ihn." Im Halbfinale trifft Trevisan auf die US-Amerikanerin Coco Gauff, 18, die sich mit 7:5, 6:2 gegen Landsfrau Sloane Stephens durchsetzte.