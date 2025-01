Auch ohne Starspieler Alexander Zverev sowie den erkrankten Jan-Lennard Struff nimmt die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde im Davis Cup fest ins Visier. In Litauens Hauptstadt Vilnius gewann der frühere Top-50-Spieler Maximilian Marterer das erste Match gegen Israels Nummer eins Yshai Oliel mit 6:2, 5:7, 6:4 und brachte den letztjährigen Halbfinalisten Deutschland in Führung. „Das Match wurde ab dem zweiten Satz immer enger, ich wurde nervöser, weil er gutes Tennis von der Grundlinie gespielt hat. Aber ich bin froh, dass ich es noch geschafft habe, meinem Team den ersten Punkt zu sichern“, sagte Marterer.