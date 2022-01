Qualifikant Maximilian Marterer hat bei den Australian Open der Tennisprofis eine Überraschung klar verpasst. Der ehemalige French-Open-Achtelfinalist verlor am Dienstag in Melbourne gegen den an Position 20 gesetzten Taylor Fritz aus den USA mit 6:7 (8:10), 3:6, 2:6. Vor dem 26-Jährigen aus Nürnberg schied am zweiten Tag des Grand-Slam-Turniers auch Jan-Lennard Struff aus, 4:6, 3:6, 2:6 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp. Der Davis-Cup-Spieler Struff war in der Bundesliga zuletzt für Großhesselohe aktiv.