Am Mittwochabend hatte Tatjana Maria ein besonderes Erlebnis: Die 37-Jährige durfte im Arthur Ashe Stadium, der größten Arena der US Open, gegen die Titelverteidigern Coco Gauff spielen. Einen Satz lang konnte sie mit ihren berüchtigten Slice-Schlägen die 20 Jahre alte Amerikanerin ärgern, ehe sie doch am Ende deutlich 4:6, 0:6 verlor. „Ich bin glücklich, dass ich da raus durfte“, sagte Maria, die für sich noch länger kein Ende auf der Tour sieht: „Ich habe das Gefühl, in mir steckt noch so viel, deshalb mache ich weiter.“