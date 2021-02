Von Barbara Klimke, Melbourne/München

Am Tag vier des größten Tennisturniers der südlichen Hemisphäre saß Mona Barthel in einem Interviewraum in Melbourne und war sichtlich mit sich im Reinen. Massive taktische Fehlkalkulationen, gravierende Mängel in ihrem Schlagrepertoire konnte sie trotz ihrer Niederlage nicht erkennen. Dass sie "in den wichtigen Situationen im ersten Satz" nicht immer auf der Höhe ihrer Möglichkeiten agierte, hat sie mit Bedauern festgestellt; und vielleicht, so räumte sie ein, ließ sie sich im zweiten Durchgang auch zu sehr von den Powerschlägen der Tschechin Karolina Muchova scheuchen. Aber Muchova thront in der Weltrangliste auch turmhohe hundert Plätze über ihr. "Es ist lang her, dass ich ein Match auf diesem Niveau gegen eine so gute Gegnerin gespielt habe", erklärte Barthel. Die dürren Zahlen, 4:6, 1:6, konnten das komplexe Gesamtbild nicht annährend wiedergeben.

Seit dem Sommer 2019, länger als ein Jahr, quälte Barthel, 30, eine Fußverletzung, erst vor wenigen Wochen wagte sie die Rückkehr auf die WTA-Tour. Sie mag verloren haben in der zweiten Runde, aber sie verlässt Melbourne mit der erhebenden Erkenntnis, dass es wieder aufwärts geht.

Insofern ist es ein wenig ungerecht, dass sich nun ausgerechnet Mona Barthels Name in Verbindung mit einem Zwischenfazit der Australien Open findet, das die schrille Überschrift "Scheitern" trägt. Und zwar nur deshalb, weil Barthel nach Angelique Kerber, Laura Siegemund und Andrea Petkovic die letzte aus einem Quartett deutscher Akteurinnen war, das schnell ausschied. Die dritte Runde im Melbourne Park findet gänzlich ohne eine Vertreterin des Deutschen Tennis Bundes statt. So etwas hatte es seit elf Jahren, seit den French Open 2010, im Steffi-Graf-Land nicht mehr gegeben.

Bundestrainerin Rittner will keine düsteren Szenarien heraufbeschwören

Jede Niederlage zwischen den weißen Linien hat ihre eigene Geschichte, wie Mona Barthels Beispiel zeigt. Aber Tabula rasa nach vier Tagen - dieser Zustand im Tableau könnte sich nach Einschätzung von Bundestrainerin Barbara Rittner in naher Zukunft wiederholen. "Es kann auch mal sein, dass wir bei Grand Slams nur ein, zwei oder drei deutsche Spielerinnen dabei haben", lautet ihre Prognose. Denn eine so genannte Goldene Generation von Tennisspielerinnen tritt langsam ab, und dahinter, so Ritter, "klafft eine Lücke".

Es ist keine ganz neue Erkenntnis, wie Rittner am Donnerstag am Telefon erklärte. Und sie wollte auch keine düsteren Szenarien heraufbeschwören, nur "sehr realistisch" auf die Situation hinweisen: Eine glorreiche Zeit im deutsche Frauentennis nähert sich ihrem Ende, der helle Schein, den Angeliques Kerbers Triumphe, etwa der Wimbledonsieg 2018, verbreiten, verblasst. Julia Görges, Halbfinalistin in Wimbledon, ist bereits zurückgetreten, Andrea Petkovic, 33, befindet sich bereits in ihrer Abschiedssaison, Kerber ist ebenfalls 33 Jahre alt, Siegemund 32, Barthel 30. Und in der Weltrangliste sucht man unter den 120 Besten vergeblich eine DTB-Akteurin, die jünger als 25 wäre.

Nicht einmal die Australien Open bieten in diesem Jahr Juniorenturniere an

Noch vor drei Jahren, so berichtet Rittner, hatte sie rosa Hoffnungsstreifen am Horizont des DTB gesehen: "Die Kluft, die sich jetzt auftut, war schon geschlossen." Eine Reihe junger Spielerinnen hatte sich damals in die Top-50 durchgeschlagen. Doch Talente wie Carina Witthöft, 25, Annika Beck, 26, oder Antonia Lottner, 24, hätten aus diversen Gründen die Erwartungen nicht oder noch nicht erfüllen können. Anna-Lena Friedsam, 27, die hochveranlagte Nummer 111 der Weltrangliste, musste sich zwei Schulteroperationen unterziehen. So richtet sich Rittners Blick nun bereits auf die Förderung einer noch jüngeren Generation.

"Ich mache mir keine Sorge, dass wir keinen Nachwuchs haben", sagt sie und verweist etwa auf die 19-jährige Alexandra Vecic, die vor Jahresfrist bei den Australian Open das Juniorinnen-Halbfinale erreichte. Die deutsche Hallenmeisterin, Noma Noha Akugue aus Reinbek, ist sogar erst 17 Jahre alt. Was die Bundestrainerin allerdings tatsächlich bekümmert, ist der Umstand, dass den aufstrebenden Spielerinnen gerade jetzt, in dieser Phase der Entwicklung, die Wettkampferfahrung fehlt. Tennis ist Duell, ein Turniersport, aber Turniere werden in der Pandemie seit Monaten kaum noch angeboten, auch die für Nachwuchsspielerinnen geeigneten unterklassigen internationalen Wettkämpfe fehlen: "Wir suchen händeringend nach Veranstaltungen", sagt Rittner.

Um Abhilfe zu schaffen, zieht der DTB seine Jüngsten zu Lehrgängen zusammen. Denn nicht einmal die Australian Open bieten in diesem Jahr Juniorenturniere an - weder für Mädchen, noch für Jungen, auch wenn sie sich die Voraussetzungen dafür längst erarbeitet hätten. Auch deshalb warnte Rittner am Tag von Mona Barthels Niederlage vor hochfliegenden Erwartungen in näherer Zukunft: "Man darf diese jungen Spielerinnen nicht zu sehr unter Druck setzen", sagt sie. "Was sie brauchen, ist Zeit."