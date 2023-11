Die einstige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat drei Jahre nach ihrer schweren Knieverletzung erstmals wieder ein Tennisturnier gewonnen. Die 34-Jährige triumphierte beim Calgary National Bank Challenger und schaffte dadurch in der Weltrangliste die Rückkehr in die Top 300. "Der erste Titel seit meiner Knieoperation, die fast genau drei Jahre her ist", schrieb Lisicki bei X: "Die Chancen standen schlecht, dass ich jemals wieder Profitennis spielen würde, doch nach 19 Monaten brutaler Reha, Training und Glaube sind wir hier." Lisicki stand 2013 in Wimbledon im Finale. 2020 erlitt die Troisdorferin, die während ihrer gesamten Karriere immer wieder von Verletzungen geplagt wurde, einen Kreuzbandriss. Seither kämpft Lisicki um den Anschluss - mit diesem ersten Achtungserfolg nun in Kanada.