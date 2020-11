Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki muss den nächsten Rückschlag hinnehmen. In der Doppel-Konkurrenz des WTA-Turniers in Linz hat sich die 31-jährige Berlinerin am linken Knie verletzt, eine genaue Diagnose steht noch aus. Zuvor hatte das Portal tennisnet.com darüber berichtet. Als sie sich die Verletzung zuzog, habe Lisicki laut aufgeschrien, teilten die Veranstalter mit. Beim Stande von 6:5 im ersten Satz musste die frühere Fed-Cup-Spielerin mit ihrer britischen Doppelpartnerin Jodie Burrage aufgeben. Lisicki war in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen und Krankheiten lange ausgefallen. In der Weltrangliste steht sie auf Platz 690.