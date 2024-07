Tennis:Aus für deutsches Damen-Trio

Laura Siegemund hat mit Tränen in den Augen ihr Erstrundenmatch bei den Olympischen Spielen in Paris aufgegeben. Zuvor waren bereits Tatjana Maria und Tamara Korpatsch in Paris klar gescheitert. Siegemund lag 3:6, 0:2 gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins zurück, als sie die schwere Entscheidung traf, nicht mehr weiterzuspielen. „Ich habe jetzt schon eine Weile mit dem Fußgelenk Probleme und gemerkt, es ist nicht gut“, sagte sie im Anschluss: „Ich habe entschieden, nichts zu riskieren.“ Das Doppel mit Angelique Kerber und das Mixed mit Alexander Zverev besitzen für sie „absolute Priorität“.