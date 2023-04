Kvitova stoppt Rybakinas Lauf in Miami

Tennisspielerin Jelena Rybakina hat das "Sunshine Double" knapp verpasst. Nach ihrem Turniersieg vor zwei Wochen in Indian Wells musste sich die Kasachin im Finale des Turniers in Miami der Tschechin Petra Kvitova mit 6:7 (14:16), 2:6 geschlagen geben. Wimbledon-Gewinnerin Rybakina, 22, hätte die fünfte Spielerin werden können, die die beiden großen Hartplatz-Turniere in Indian Wells und Miami nacheinander für sich entscheidet. Das gelang bislang nur Steffi Graf (1994, 1996), der Belgierin Kim Clijsters (2005), der Belarussin Viktoria Asarenka und der Polin Iga Swiatek (2022).