Mit einer knappen Niederlage ist das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies in die ATP Finals gestartet. Zum Auftakt des Saisonabschlusses verloren die zweimaligen French-Open-Sieger am Sonntag in London gegen Wesley Koolhof aus den Niederlanden und Nikola Mektic aus Kroatien mit 7:6 (3), 6:7 (4), 7:10. Der dritte Satz wurde als Match-Tiebreak gespielt, in dem die beiden Deutschen zum Schluss fünf Punkte in Serie verloren. Zum zweiten Mal nacheinander sind der 30 Jahre alte Kölner Mies und der zwei Jahre jüngere Coburger Krawietz im Doppel-Wettbewerb der ATP Finals dabei, für die sich die besten acht Duos des Jahres qualifizieren. In zwei Vierergruppen werden zunächst jeweils zwei Halbfinalisten ermittelt. Im vergangenen Jahr war das deutsche Davis-Cup-Doppel in der Gruppenphase ausgeschieden.

Im Einzel muss Alexander Zverev am Montagabend (21 Uhr/Sky) gegen die Nummer vier der Welt sofort sein bestes Tennis zeigen. Anders als bei anderen Turnieren gibt es keine einfachen Auftaktpartien. Es wartet der Russe Daniil Medwedew, der wie Zverev beim letzten Turnier des Jahres zu den Herausfordern von Novak Djokovic (Serbien) und Rafael Nadal (Spanien) zählt. Zverev und Medwedew kennen einander seit dem Juniorenalter, Medwedew ist ein knappes Jahr älter als der 23-jährige Hamburger. Auch Zverev hat russische Eltern. Sowohl Zverev als auch Medwedew gelten als künftige Grand-Slam-Sieger und standen schon im US-Open-Finale.