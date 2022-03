Von Andreas Liebmann

Es ist natürlich noch nicht sicher, ob er gleich zum Auftakt erscheint, bis dahin dauert es ja noch. Und die Lederhose, die er im vergangenen Sommer gewonnen hat, würde dann zwar einerseits ganz gut zum Anlass passen, wäre aber andererseits wohl zu unbequem. Einiges bleibt also vage, aber dass ihre neue Nummer eins irgendwann spielen wird, da sind sie sich beim Tennis-Club 1860 Rosenheim sicher - und darauf sind sie doch ein bisschen stolz. Schließlich ist Nikolos Bassilaschwili ja nicht irgendwer, sondern die aktuelle Nummer 20 der ATP-Weltrangliste.

In den Besitz der Lederhose kam der Georgier am 2. Mai 2021, sie war einer der obligatorischen Preise, die der Sieger der BMW Open erhält, und das war Bassilaschwili, nachdem er das Finale in München 6:4, 7:6 gegen Jan-Lennard Struff gewonnen hatte. Nun wird der 30-Jährige in der Bundesliga also für Rosenheim antreten. "Ein bis drei Einsätze" habe er zugesagt, "wir verpflichten keinen, ohne dass er eine Zusage gibt", sagt Thomas Detterbeck, der im Vorstand für das Bundesligateam zuständig ist. Es gehe ja nicht darum, möglichst viel Prominenz auf der Rangliste zu versammeln, sondern Profis, die auch wirklich auftauchen zu den Spielen.

Vor einem Jahr war Rosenheim der Neuling in der Liga. Der Aufstieg 2019 lag da schon eine Weile zurück, weil die Saison 2020 wegen der Pandemie gestrichen worden war. Solide geriet die Debütsaison, mit 9:9 Punkten aus neun Spielen. Zwischendurch sah es allerdings nach mehr aus. Den Rochusclub Düsseldorf hatten sie zum Auftakt 6:0 abgefertigt, sie setzten sich gegen den späteren Meister Mannheim durch und gegen den Tabellenzweiten Gladbach. Dafür gab es vermeidbare Niederlagen wie gegen Köln, als kurzfristig zwei Spieler absagten. "Platz zwei oder drei wäre möglich gewesen", glaubt Detterbeck, was es nun mit sich bringt, dass die Oberbayern vom Rest der Liga wohl nicht mehr unterschätzt werden.

In den Doppeln erkannten sie im Vorjahr noch Schwächen - dem soll der neue Kader Rechnung tragen

Ein Kracher wie Bassilaschwili kann da nicht schaden - und das mit dem Kracher kann man wörtlich nehmen. "Der hat schon alle ganz Großen geschlagen", sagt Detterbeck, was eine Übertreibung ist, aber Roger Federer zum Beispiel hat er tatsächlich schon bezwungen auf der Tour - und gefürchtet ist er vor allem für seine Schlaghärte, mit der Vorhand ebenso wie mit der beidhändigen Rückhand kann er die Bälle enorm beschleunigen. Aus Sicht des Vereins spricht viel dafür, ihn mindestens einmal daheim einzusetzen, zumal es dort in diesem Sommer voraussichtlich keine Zuschauerbeschränkungen mehr geben wird. "So einen wollen die Leute sehen", sagt Detterbeck.

Der Kader hat sich stark verändert. Juan Londero, Diego Galan, Matteo Viola, Alessandro Gianessi und einige mehr sind weg, acht an der Zahl. Neu sind unter anderem der Slowene Norbert Gombos, der Tscheche Jonas Forejtek und gleich drei Franzosen. Forejtek, 21, hat bei den Junioren drei Grand Slams gewonnen, die US Open im Einzel, die Australien Open und Wimbledon im Doppel. Damir Dzumhur, Publikumsliebling des Vorjahres, ist geblieben, auch Juan Manuel Cerundulo, 20-jähriger Sandplatzspezialist mit großem Potential.

In der Bundesliga gilt: Du musst nicht die besten Spieler haben, sondern solche, die noch verfügbar sind, wenn die Topprofis zu den Turnieren in die USA reisen - was sie in Rosenheim allerdings auch vor einem Jahr schon wussten. In den Doppeln, sagt Detterbeck, da hätten sie dagegen noch Schwächen gehabt und nun nachgebessert: "Du kannst ja nicht erwarten, dass du jedes Mal drei Einzel gewinnst." Was die jeweiligen Kader letztlich wert sind, ist dennoch schwer vorherzusehen, so kompliziert ist die Puzzelei für jeden einzelnen Spieltag, zu abhängig alles vom Turniergeschehen. "Vorher zerbrichst du dir ewig die Köpfe", sagt Detterbeck - und letztlich ist doch alles unwägbar. 13 Spieler setzte Rosenheim vorige Saison ein, 14 sogar benötigte der TC Großhesselohe, gegen den das Vorjahresduell 2:4 verloren ging.

Diesmal wird das Oberbayern-Derby gleich zum Auftakt stattfinden, in Pullach Anfang Juli. Die Rivalen aus dem Münchner Vorort, für die 2019 auch Bassilaschwili mal antrat, haben Jan-Lennard Struff gehalten, ebenso Philipp Kohlschreiber. Der Augsburger hat sich seine letzte Lederhose in München übrigens 2016 verdient.